Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Tỉnh ta có hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa phong phú gồm 4 sông Trung ương: Hồng, Đào, Đáy, Ninh Cơ và các loại sông nhánh, kênh với tổng chiều dài 536km, 1 cảng sông Nam Định và 1 cảng biển Thịnh Long; gần 100 bến khách ngang sông (nội tỉnh và liên tỉnh) lại nằm trên hệ thống vận tải đường thủy nội địa quan trọng Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình nên có hàng trăm lượt tàu, thuyền/ngày, đêm qua lại. Do đó công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trên địa bàn cũng khá phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, đầu năm 2020 Ban ATGT tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Kế hoạch số 674/KH-BTGT Ban ATGT tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm để hưởng ứng và thực hiện Cuộc vận động gồm: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của cán bộ và nhân dân. Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động, hiệu quả thực tiễn của các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đang triển khai, phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ những mô hình hoạt động chưa hiệu quả, cấp chứng nhận cho các mô hình đạt chuẩn. Khảo sát, lựa chọn các tuyến, cảng, bến, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội... hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa làm hạt nhân để xây dựng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” mới; lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào thi đua liên quan tại địa phương nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã cử cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của Ban ATGT các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020; tham mưu cho Ban ATGT tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tăng cường lực lượng duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp chủ phương tiện, người điều khiển vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy như: không đăng ký; không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp; chở quá tải, quá số người được phép chở trên phương tiện; vi phạm các quy định về mặc áo phao, sử dụng phương tiện nổi cầm tay khi tham gia giao thông đường thủy... Phòng Cảnh sát giao thông cùng phối hợp với UBND các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các mô hình văn hóa giao thông đường thủy đã triển khai thực hiện thời gian qua. Qua đó kiến nghị Ban ATGT tỉnh duy trì 4 mô hình là: bến phà văn hóa - an toàn Sa Cao - Thái Hạc (xã Xuân Châu, Xuân Trường) do Công ty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định xây dựng và quản lý; kênh Quần Liêu văn hóa - an toàn do UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) quản lý; đoạn sông Đào thành phố Nam Định an toàn - văn hóa do UBND thành phố Nam Định quản lý và cửa sông an toàn do UBND xã Nghĩa Thắng nay là xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng), thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) quản lý; đề xuất bỏ mô hình làng chài tự quản tại xã Xuân Ninh (Xuân Trường). Sở GTVT đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn có bến khách ngang sông tăng cường quản lý đảm bảo ATGT về người điều khiển và phương tiện thủy; yêu cầu chủ bến, thuyền viên và nhân viên bến thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành bến, hướng dẫn và sắp xếp người, phương tiện theo đúng quy định, từ chối phục vụ những hành khách, phương tiện không chấp hành nội quy bến; thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng phương tiện đảm bảo đúng quy định, nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, trái pháp luật trong quá trình thu phí. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Những tháng cuối năm 2020, để Cuộc vận động xây dựng phong trào “văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đạt hiệu quả cao Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên, Ban ATGT các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị cứu sinh tại các bến vượt sông trong mùa bão lũ; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các bến khách ngang sông hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các chủ bến hoàn thiện hồ sơ để cấp phép hoạt động và kiên quyết đình chỉ các bến không đủ điều kiện cấp phép; tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị cứu sinh tại các bến vượt sông trong mùa bão lũ. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phương tiện, công trình giao thông có nguy cơ mất an toàn như: cảng, bến cảng hoạt động không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng chạy tàu, thuyền./.

Thành Trung