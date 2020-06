Ngăn chặn tai nạn giao thông đang có xu hướng gia tăng

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đã tạm dừng việc kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã ngang nhiên vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phóng nhanh, vượt ẩu, tổ chức đua xe trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi dịch được đẩy lùi, Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm giãn cách xã hội, tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trên cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng vẫn có những diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15-5 đến hết ngày 14-6-2020. Đây là biện pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn, đi quá tốc độ cho phép. Qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình TTATGT, kiềm chế giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; giữ vững an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm soát phương tiện giao thông trên Quốc lộ 10, lưu hành qua địa bàn tỉnh.

Tại thành phố Nam Định, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng nên vấn đề bảo đảm TTATGT luôn được cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng chức năng quan tâm, chỉ đạo. Trong đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lần này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và 25 phường, xã thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảo TTATGT như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế các vi phạm về TTATGT; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông. Công an thành phố đã thành lập 4 tổ công tác, mỗi tổ có 22 đồng chí gồm các lực lượng CSGT, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và an ninh cơ sở thường xuyên cắm chốt, tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung vào các lỗi như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy... Trung tá Phạm Vũ Tuấn, Phó Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết: Thời điểm này lực lượng chức năng đang dành nhiều thời gian và nhân lực hơn để kiểm tra, xử lý dứt điểm một số vị trí thường xuyên có những diễn biến phức tạp về TTATGT, trật tự công cộng như ở dọc đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương nơi bán quán ăn đêm; khu vực dốc Lò Trâu, trong công viên Vị Xuyên, trên đê hữu sông Đào, đường Trần Nhân Tông, trước cửa nhà thờ Khoái Đồng và Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi... Sau hơn 2 tuần ra quân, thành phố Nam Định đã kiểm tra 1.539 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó xử lý 236 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như không mang theo đăng ký, giấy phép lái xe, bảo hiểm. Trong quá trình kiểm tra, Công an thành phố Nam Định đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi và nhiều dao, lê, kiếm các loại, góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; Đội CSGT Công an các huyện, thành phố tập trung kiểm soát, xử lý đối tượng xe mô tô trên các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường xã. Đối tượng tập trung kiểm soát gồm các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con và xe mô tô các loại. Nhằm phục vụ hiệu quả đợt tổng kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc; bên cạnh đó quá trình kiểm tra luôn thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo các đơn vị CSGT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và điều hành các tổ công tác khép kín địa bàn, thời gian, hạn chế trùng lặp, chồng chéo trong suốt quá trình tổng kiểm tra phương tiện, tạo thuận lợi cho lái xe, người dân, đảm bảo hoạt động giao thông diễn ra an toàn, thông suốt. Kết quả sau hơn 2 tuần ra quân, Phòng CSGT đã dừng xe, kiểm tra hơn 42 nghìn trường hợp; phát hiện 1.343 trường hợp vi phạm; xử lý phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng; trong đó có 41 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đặc biệt, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý, giải quyết; trong đó có 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ vận chuyển hàng hóa không có chứng từ nguồn gốc theo quy định, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng cũng phát hiện đối tượng giả danh là cán bộ Phòng CSGT, sử dụng số điện thoại không đăng ký chính chủ gọi cho các nhà xe hoạt động vận tải hành khách qua địa bàn tỉnh Nam Định, bịa đặt lý do nhằm thu tiền mãi lộ, chiếm đoạt tài sản. Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai tuyên truyền sâu rộng tới các chủ xe, lái xe, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp tuần tra, mật phục, rà soát hệ thống camera giám sát ở các vị trí trọng yếu nên đã sớm phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đăng Đưởng, sinh năm 1974, địa chỉ thường trú tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và sớm quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Đăng Đưởng.

Như vậy, sau hơn 2 tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã giảm thiểu đáng kể. Việc tổng kiểm soát đang được các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT; trước khi tham gia giao thông phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ về phương tiện, giấy tờ về người điều khiển, các phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp khi CSGT yêu cầu dừng xe, biết bản thân có vi phạm nên đã không chấp hành, bỏ chạy, gây nguy hiểm cho cả hai bên. Trong hơn 2 tuần qua, đã có 2 vụ chống người thi hành công vụ làm 2 cán bộ CSGT bị thương, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Xuân Thu