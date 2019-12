Hải Châu tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Nằm ở phía tây nam huyện Hải Hậu, xã Hải Châu có mạng lưới giao thông đa dạng gồm cả đường bộ và bến khách ngang sông. Trên địa bàn xã có 2 tuyến đường huyết mạch với 3,5km Quốc lộ 21 và 3,6km Quốc lộ 21B; có bến phà Phú Lễ qua sông Ninh Cơ sang huyện Nhĩa Hưng. Toàn xã có trên 20 tuyến đường dong, trục xóm đấu nối với 2 tuyến quốc lộ. Trên địa bàn hiện đang có công trường thi công đường dẫn cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven biển nên có mật độ phương tiện giao thông cơ giới qua lại đông, hoạt động giao thông phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuyến Quốc lộ 21 đoạn qua xã Hải Châu có đầy đủ thiết bị, biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng chí Hoàng Đức Viện, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn giao thông xã cho biết: “Mặc dù địa phương thường xuyên thông báo, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tích cực tổ chức giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã thời gian trước vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; đặc biệt là khu vực ngã tư nút giao giữa 2 tuyến quốc lộ 21 và 21B thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông”. Trước tình trạng trên, trong năm 2019, Ban An toàn giao thông xã đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm 2019, Ban An toàn giao thông xã đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng: thường xuyên thông báo các quy định và tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị của xã và các chi bộ thôn, xóm; triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trong 15 ngày đầu năm học (vào giờ cao điểm đầu buổi sáng và khi tan trường). Tổ chức lắp đặt trên 40 biển báo giao thông, làm gờ giảm tốc độ tại 28 điểm đấu nối đường địa phương, các nút giao ngã ba, ngã tư, khu vực hay xảy ra tai nạn giao thông. Ban An toàn giao thông xã đã tăng cường quản lý, bảo vệ trật tự hành lang an toàn giao thông: xây dựng và triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang các tuyến đường theo phân cấp quản lý; yêu cầu trên 50 hộ kinh doanh ven các quốc lộ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, không tổ chức dựng rạp hiếu, hỉ lấn chiếm lòng, lề đường, không đổ bê tông làm lối lên xuống giữa vỉa hè và lòng đường gây ách tắc dòng chảy thoát nước mặt trên các tuyến Quốc lộ 21, 21B; giao cho lực lượng Công an xã và cán bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hành vi đỗ, đậu xe sai quy định, dựng cọc tre, khung tuýp sắt, căng lều bạt, đặt biển quảng cáo bày bán hàng hóa dưới lòng đường; vận động nhân dân tự đóng góp kinh phí lắp đặt đường điện chiếu sáng riêng biệt trên các tuyến đường để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông ban đêm. Trong năm 2019, Ban An toàn giao thông xã đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành giải tỏa; tháo dỡ tấm đan lối lên xuống bằng bê tông cốt thép giữa vỉa hè và lòng đường trên các tuyến quốc lộ của 45 hộ gia đình; thu giữ 9 biển quảng cáo vi phạm hành lang, che khuất tầm nhìn; vận động nhân dân tổ chức giải tỏa, di dời 30 chậu, ang cây cảnh đặt sai quy định; tổ chức cắt tỉa 30 cây ven đường che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Ban An toàn giao thông xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, người lái và hành khách tham gia giao thông tại bến phà Phú Lễ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bến khách ngang sông như không giao phương tiện cho người không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện, các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm,... nhắc nhở khách chấp hành quy định khi ở trên phà...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông của xã Hải Châu đã chuyển biến tích cực. Năm 2019, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 10 người, giảm nhiều so với thời gian trước. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Hải Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Để đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, xã kiến nghị huyện và ngành Giao thông Vận tải nghiên cứu cho sửa chữa một số vị trí gờ giảm tốc trên các tuyến đường đã xuống cấp; lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại vị trí ngã tư nối giữa Quốc lộ 21, 21B đi thị trấn Thịnh Long, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Bài và ảnh: Thành Trung