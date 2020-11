Công an Trực Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự

Năm 2020, Công an huyện Trực Ninh đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đội An ninh nhân dân (Công an huyện Trực Ninh) triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Đặng Quốc Chiến, Trưởng Công an huyện Trực Ninh khẳng định: Nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị tập trung thực hiện tốt giai đoạn vừa qua là công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, công an huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định tình hình các hộ dân kiến nghị việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị tập trung thị trấn Cổ Lễ; khu dân cư tập trung tại các xã Việt Hùng và Trực Đại; dự án giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 488…, không để tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài hoặc phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, khu tập trung đông dân cư. Tổ chức ký cam kết và hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nơi thờ tự. Thực hiện gọi hỏi, răn đe giáo dục 135 lượt đối tượng hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội; đồng thời tổ chức thống kê, rà soát số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương; nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn số đối tượng hoạt động lưu động về địa bàn. Tham m­­ưu cho UBND các xã, thị trấn lập 13 hồ sơ đối tượng hình sự, 41 hồ sơ đối tượng ma túy đưa vào diện giáo dục tại xã, thị trấn; 3 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc theo các Nghị định của Chính phủ. Đấu tranh triệt phá 5 chuyên án hình sự; triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm hình sự; bắt, đề nghị truy tố 7 vụ, 32 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 50 triệu đồng; xử lý hành chính về cờ bạc 36 vụ, 105 đối tượng; xử lý hành chính về hình sự 83 vụ, 152 đối tượng đánh nhau, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản; bắt, vận động 8 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú. Điển hình như chuyên án hình sự bí số 120G đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, xảy ra tại thị trấn Cổ Lễ; điều tra làm rõ, bắt 1 đối tượng; chuyên án hình sự bí số 320C, đấu tranh làm rõ 1 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại xã Liêm Hải; chuyên án 420G, đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự “Cố ý gây thương tích cho người khác” tại địa bàn các xã miền 4, bắt 2 đối tượng để điều tra; lập chuyên án trinh sát bí số 620B, triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề hoạt động liên xã, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Một số vụ việc công an huyện tổ chức lực lượng, phương tiện trong vòng chưa đầy 24 giờ đã điều tra, làm rõ; tiêu biểu như vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 27-8-2020 tại xã Trực Cường và vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 31-8-2020 tại chùa Duyên Quang, xã Trực Mỹ... Trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá 1 chuyên án ma túy; bắt, đề nghị truy tố 17 vụ, 19 đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy; xử lý hành chính 75 vụ, 85 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Tham m­ưu cho UBND các xã, thị trấn công bố quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ đối với 46 đối tượng; lập 10 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP của Chính phủ. Ngoài ra Công an huyện tích cực phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, các ngành chức năng, các xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính 12 vụ, 12 đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ; kiểm tra, phát hiện xử lý 33 vụ, 33 đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, khai thác trái phép tài nguyên đất.

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Công an huyện phối hợp với các địa phương cơ bản hoàn thành phúc tra dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho trên 600 cán bộ cơ sở. Thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị vận động nhân dân giao nộp 2 súng RG88, 1 súng đa năng Recond, 3 súng cồn tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 7 kiếm, 1 dao bầu… Tổ chức kiểm tra 59 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ; xử lý hành chính về phòng cháy, chữa cháy 50 vụ, 31 cơ sở, 19 đối tượng. Tăng cường lực l­ượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 240 xe mô tô, 23 ô tô, 519 giấy tờ xe vi phạm; xử lý hành chính, phạt tiền 2.450 trường hợp vi phạm, trong đó có 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 230 trường hợp không giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ 56 trường hợp…

Từ nay đến cuối năm, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường các thông báo phòng ngừa tội phạm, xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai nhân rộng mô hình phong trào “Camera an ninh”; “Cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Tập trung xây dựng mới mô hình phong trào “5 trong 1 về ma túy” tại địa bàn xã Trực Đại; mô hình “Cụm Công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” tại địa bàn thị trấn Cổ Lễ. Xây dựng kế hoạch liên tịch số 01 Công an huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn Thanh niên huyện về “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

