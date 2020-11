Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt số lượng việc và tiền tiếp tục gia tăng, nhưng năm 2020 các địa phương trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS); nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên kiểm tra vật chứng các vụ việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cho phòng, chống dịch bệnh nên công tác tổ chức thi hành án nói chung và công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành bản án của người phải thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp cố tình chây ỳ; lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài thời gian tổ chức thi hành án. Năm 2020 số tiền phải thi hành tăng 961% so với cùng kỳ năm 2019 do có nhiều vụ việc THADS liên quan đến tín dụng ngân hàng (chiếm 74% tổng số tiền phải thi hành); nhiều vụ việc thuộc diện không có điều kiện thi hành, tồn đọng, kéo dài trong nhiều năm; người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc bỏ đi khỏi địa phương, không có tài sản để thi hành án. Kết quả giải quyết án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong một số vụ việc có giá trị thi hành lớn chưa tổ chức thi hành xong. Điển hình như vụ Công ty cổ phần Thúy Đạt phải thi hành hơn 40 tỷ đồng; vụ Công ty TNHH Vận tải sông biển Hà Trung phải thi hành án hơn 26 tỷ đồng; vụ ông Đào Trọng Tường phải thi hành cho bà Nguyễn Thị Nguyệt số tiền hơn 13 tỷ đồng… Việc kê biên, xử lý tài sản thế chấp gặp nhiều khó khăn do việc thẩm định giá trị tài sản trước khi cho vay của các tổ chức tín dụng cao hơn nhiều so với giá trị thực tế khi cơ quan Thi hành án tiến hành kê biên, bán đấu giá. Nhiều tài sản thế chấp khi tiến hành xác minh đã bị thay đổi hiện trạng, thậm chí không còn trên thực tế để xử lý… Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, Cục THADS tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; lập các đoàn công tác về cơ sở; tổ chức giao ban theo chuyên đề; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ... để tiếp nhận, tháo gỡ các vướng mắc của địa phương. Với các đơn vị có lượng án lớn, Cục THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc sát sao và ưu tiên nguồn lực để giải quyết. Năm 2020, công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được đặc biệt chú trọng, qua đó đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS.

Với nhiều biện pháp như vận động, thuyết phục đương sự, tổ chức hòa giải thành nên nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài đã được cơ quan THADS địa phương giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các đương sự cũng được các cơ quan THADS tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại địa phương. Năm 2020, tổng số việc toàn tỉnh phải giải quyết là 6.825 việc, trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.417 việc; số thụ lý mới là 5.408 việc, tăng 113 việc (tăng 2,1% so với năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác 61 việc, số phải thi hành là 6.764 việc; trong đó, số có điều kiện thi hành là 6.053 việc, chiếm 89,5% trong tổng số phải thi hành. Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 5.186 việc, tăng 239 việc so với năm 2019, đạt tỷ lệ 85,68%, vượt 4,68% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về tiền, toàn tỉnh giải quyết 1.632 tỷ 979 triệu 291 nghìn đồng; trong đó số thụ lý mới là 1.436 tỷ 323 triệu 373 nghìn đồng (tăng 961% so với năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác là 1.012 tỷ 788 triệu 210 nghìn đồng; số phải thi hành là 620 tỷ 191 triệu 081 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 104 tỷ 327 triệu 159 nghìn đồng, tăng 24 tỷ 823 triệu 321 nghìn đồng (tăng 31,2% so với năm 2019), đạt tỷ lệ 44,55% (tăng 3,26%) so với năm 2019, vượt 5,55% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Qua đó, đã hạn chế tình trạng án tồn, án đọng, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ, việc phức tạp, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn