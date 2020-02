Dịch Corona và tình người trong đại dịch

Những ngày vừa qua, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát trên phạm vi toàn cầu đang trở thành tâm điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong cộng đồng. Tính đến ngày 6-2 đã có trên 27 nghìn người mắc, gần 600 người tử vong do dịch, trung bình mỗi ngày trên thế giới ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc mới trong đó chủ yếu tập trung ở Trung Quốc.

Trước sự bùng phát của đại dịch, nhiều ngươi dân lo lắng cho sức khỏe của gia đình đã đổ xô đến các hiệu thuốc tìm mua khẩu trang, nước súc miệng, dung dịch sát khuẩn để phòng bệnh khiến cho các mặt hàng này trở nên khan hiếm. Đỉnh điểm trong ngày 30-1, khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố dịch nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, giá khẩu trang tăng chóng mặt theo từng giờ. Nếu bình thường mỗi bịch khẩu trang y tế chỉ có giá 30 đến 50 nghìn đồng, khi có dịch, giá mặt hàng này tăng gấp 4 đến 5 lần, thậm chí nhiều nhà thuốc bán với giá cắt cổ từ 250 đến 300 nghìn đồng/hộp 50 chiếc khẩu trang, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Ngay tại thành phố Nam Định, một số nhà thuốc lớn cũng bán với giá 200 đến 250 nghìn đồng/hộp, thậm chí có nhà thuốc còn xé lẻ đóng túi 10 chiếc và bán với giá 50 đến 70 nghìn đồng(!). Các mặt hàng khác như nước súc miệng, dung dịch sát khuẩn cũng đồng loạt tăng giá. Đáng xấu hổ hơn khi người dân trong nước còn đang loay hoay tìm mua khẩu trang với giá “cắt cổ” do mặt hàng này đang khan hiếm thì một số doanh nghiệp còn táng tận lương tâm khi thu gom khẩu trang với số lượng lớn tuồn sang Trung Quốc để kiếm lời. Theo lãnh đạo ngành Y tế, sở dĩ giá khẩu trang tăng mạnh một phần do tâm lý người dân quá lo lắng đổ xô đi mua khẩu trang vào cùng môt thời điểm trong khi một số nhà thuốc đã lợi dụng tình hình găm hàng và đẩy giá lên cao.

Bên cạnh những hành vi đầu cơ, găm hàng đội giá trong lúc đang xảy ra dịch giã như thời gian qua của các nhà thuốc là rất đáng lên án thì trong cộng đồng cũng có rất nhiều hành động đẹp nhằm chia sẻ với người dân và ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch. Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc và thiết bị y tế đã không màng đến lợi nhuận, nhập hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân như một chủ siêu thị thuốc tây và thiết bị y tế ở thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã bỏ ra 15 triệu đồng mua 5.000 chiếc khẩu trang phát cho người dân, một nhà thuốc ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng chuẩn bị 5.000 chiếc khẩu trang y tế trẻ em gói sẵn trong túi nilon để tặng cho khách hàng, một em nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng thấy được sự nguy hiểm của đại dịch đã quyết định bỏ hết số tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang trao tặng mọi người. Trên đia bàn tỉnh Nam Định nói chung và thành phố Nam Định nói riêng cũng đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp “tương thân tương ái” trong hoạt động phòng chống dịch như Phòng khám sản phụ khoa Tâm An đã gom 2.000 chiếc khẩu trang 3 lớp phát cho người dân, một số nữ doanh nhân của thành phố Nam Định đã không quản ngại đến tận các bệnh viện phát cơm và khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với mong muốn đại dịch sớm qua đi. Mỗi chiếc khẩu trang tuy giá trị không đáng là bao nhưng ngoài ý nghĩa bảo vệ sức khỏe con người còn thể hiện sự tương thân tương ái, tình người trong đại dịch.

Dịch bệnh đến là điều không mong muốn với cộng đồng và cả xã hội. Khi dịch bệnh lây lan thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, vì vậy cùng chung tay phòng chống dịch bệnh chính là bảo vệ chính mình và những người thân. Những hành vi găm hàng tăng giá các mặt hàng thiết yếu phòng, chống dịch trong thời điểm này là hết sức bất lương cần phải bị lên án. Bên cạnh đó những hành động đẹp cần được nhân rộng và lan tỏa trong xã hội để mọi người cần chung tay đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này./.

Phương Mai