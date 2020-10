Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ V-2020

Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 19-5-2001 về nâng cao chất lượng báo chí tuyên truyền ở địa phương và hiệu quả phát hành, đọc Báo Nhân Dân, Báo Nam Định. Năm 2012, ngay khi Ban Bí thư ban hành Kết luận 29-KL/TW, các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với các biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Ban TVTU đã chỉ đạo trợ giá 50% việc mua Báo Nam Định cho tất cả các chi bộ trong toàn tỉnh. Hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều dành kinh phí theo quy định để thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng. Một số đơn vị làm tốt việc đầu tư kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng như: Huyện Nghĩa Hưng đã đầu tư 650 triệu đến 800 triệu đồng/năm để mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi bộ tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Theo kết quả thống kê đặt mua báo, tạp chí của Bưu điện tỉnh, trong những năm gần đây, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng đã được các tổ chức cơ sở đảng coi trọng, sản lượng được duy trì thường xuyên. Quý I-2020, sản lượng bình quân đặt mua Báo Nhân Dân đạt 1.692 tờ/kỳ (tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2019); Tạp chí Cộng sản đạt 566 tờ/kỳ (tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 2019); Báo Nam Định đạt 5.732 tờ/kỳ (giảm 0,86% so với cùng kỳ năm 2019). Đến quý II-2020, sản lượng về cơ bản được duy trì: Báo Nhân Dân đạt 1.645 tờ/kỳ, Tạp chí Cộng sản đạt 516 tờ/kỳ; Báo Nam Định đạt 6.162 tờ/kỳ. Hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có Báo Nam Định. Nhiều đảng bộ có tỷ lệ mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cao như: Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,…

Công tác phát hành báo cũng được cấp ủy các cấp của tỉnh đặc biệt quan tâm. Mạng lưới bưu điện đã được rà soát và tăng cường. Trên địa bàn tỉnh hiện có 66 bưu cục: 1 bưu cục cấp I; 9 bưu cục cấp II; 56 bưu cục cấp III và khoảng 60 đại lý bưu điện đơn và đa dịch vụ. Bán kính phục vụ bình quân là 1,4km/điểm, số dân phục vụ bình quân khoảng 5,8 người/điểm. Từ Trung tâm khai thác Bưu điện thành phố có 6 tuyến đường thư hàng ngày vận chuyển thư từ, bưu phẩm bưu kiện, công văn, báo chí các loại từ trung tâm tỉnh tới các huyện và đến tận bưu cục xa nhất trong tỉnh. Mạng lưới ki ốt, đại lý nhận đặt mua báo chí của bưu điện phủ kín các xã, các điểm dân cư trong tỉnh, tăng số lượng báo lẻ nhằm phục vụ được nhiều đối tượng độc giả. Toàn tỉnh có 195 điểm bưu điện - văn hoá xã đang hoạt động. Các điểm bưu điện - văn hoá xã không chỉ thực hiện chức năng phát hành báo chí mà còn là nơi tổ chức đọc sách, báo miễn phí cho nhân dân (cả báo giấy và báo điện tử), thường xuyên có khoảng 20-25 người đọc/ngày/điểm.

Trong xã hội hiện đại, sự bùng nổ của internet đã làm thay đổi cuộc sống con người, thói quen đọc báo, trong đó có báo Đảng đang bị ảnh hưởng. Khác với những năm về trước, thời gian đọc của công chúng đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn phát triển đa dạng. Sự ra đời của báo điện tử với chi phí khai thác thấp (chỉ mất tiền thuê bao internet), cập nhật thông tin nhanh chóng đang là giải pháp để các địa phương, đơn vị tiết giảm chi phí. Trong khi đó, việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng lại chưa trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên... đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội, tiếp cận thông tin qua báo Đảng. Một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc đọc và mua báo Đảng, hiệu quả sử dụng báo chưa cao, kinh phí dành để mua báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế. Mặt khác, nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy đã có nhiều đổi mới nhưng do tính chất đặc thù đòi hỏi phải nghiêm túc, khoa học nên không hấp dẫn với một bộ phận độc giả trẻ.

Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, nhiều năm qua, tại các địa phương, đơn vị của tỉnh, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được coi là một nét đẹp văn hóa của các tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, đảng viên. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào mua, đọc và làm theo báo tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp sinh hoạt thường kỳ. 100% cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang hàng ngày sử dụng 30 phút buổi sáng để tổ chức đọc báo tập trung. Thông tin thời sự được cập nhật thường xuyên vào sáng thứ 2 hàng tuần, chào cờ hàng tháng, trong sinh hoạt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần” ở đơn vị cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm bắt được những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước, học hỏi, áp dụng cách làm hay, sáng tạo của các địa phương khác. Đặc biệt, thông qua các chuyên mục, tin bài, phóng sự về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trên Báo Nam Định đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Huyện Hải Hậu cũng là đơn vị tiêu biểu của tỉnh về khai thác, sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tinh thần mua, đọc và làm theo báo Đảng được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua kinh nghiệm từ những bài đăng trên Báo Nhân Dân, Báo Nam Định, Tạp chí Cộng sản… nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, chuyện hiến đất làm đường, gương người tốt việc tốt đã dần thẩm thấu trong tư tưởng của cán bộ, nhân dân nơi đây góp phần để Hải Hậu là một trong 5 huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, được Trung ương lựa chọn là 1 trong 4 huyện của cả nước xây dựng điểm nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường, đẩy mạnh thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phòng Tuyên truyền

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)