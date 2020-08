Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ V - 2020

Quản lý đảng viên đi làm ăn xa - Những khó khăn cần tháo gỡ (kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

II: Giải pháp “căn cơ” để quản lý đảng viên đi làm ăn xa

Xác định tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý.

Thực tế tại tỉnh ta, nhất là ở các vùng nông thôn hiện nay khi vào thời vụ nông nhàn, tình trạng thiếu việc làm đối với người lao động diễn ra thường xuyên; thu nhập của người dân, trong đó có nhiều đảng viên còn thấp, không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Do đó, không ít người đã chọn cách rời quê hương đi làm ăn xa để cải thiện kinh tế gia đình. Lựa chọn đi làm ăn xa của đảng viên là chính đáng nên hầu hết các cấp ủy Đảng, chi bộ đều quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên.

Nông thôn mới xã Nam Tiến (Nam Trực) hôm nay.

Để thực hiện tốt chủ trương về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, khắc phục những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, các cấp ủy Đảng, chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa; giữ mối liên hệ chặt chẽ với đảng viên đi làm xa cũng như tổ chức Đảng, chính quyền nơi đảng viên đến. Qua đó, phối hợp nắm bắt tình hình đảng viên, động viên giáo dục thường xuyên, kịp thời, vừa là chỗ dựa cho đảng viên khi gặp khó khăn. Thực tế cho thấy, mối quan hệ giữa đảng viên, tổ chức Đảng nơi đi, nơi đến càng chặt thì việc quản lý đảng viên đi làm xa càng hiệu quả. Điển hình như Chi bộ Thi Châu A, xã Nam Dương hàng tháng vẫn giữ nếp sinh hoạt vào những ngày đầu tháng. 30 phút đầu giờ trước khi vào sinh hoạt chính thức, các đồng chí cấp ủy viên dành thời gian để hỏi han công việc, gia đình, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên trong chi bộ. “Đối với những đảng viên đi làm ăn xa, chúng tôi có nhiều “kênh” để nắm thông tin như gọi điện thăm hỏi, thông báo tình hình địa phương; thăm hỏi, nắm tình hình qua người thân, hàng xóm láng giềng, những người của địa phương cùng đi làm ăn xa nơi cư trú với đảng viên đó. Từ đó, có thêm những dữ liệu chính xác để quản lý, đánh giá, phân loại đảng viên”, đồng chí Vũ Văn Thơm, Bí thư chi bộ cho biết thêm. Chi bộ thôn Thượng Trang, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) lại có những cách “kết nối” hiệu quả với đảng viên đi làm xa. Theo đó đồng chí Bí thư chi bộ Phan Văn Thọ sử dụng mạng Zalo lập 1 nhóm riêng những đảng viên đi làm xa nơi cư trú của chi bộ để dễ thông tin, quản lý. Trong chi bộ, thôn xóm có việc gì mới, quan trọng, đồng chí Bí thư chi bộ đều thông tin chi tiết qua Zalo cho đảng viên biết: “Vừa qua thôn và chi bộ có triển khai việc làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Có chủ trương, tôi đã nhắn ngay vào nhóm Zalo riêng cho các đồng chí đảng viên đi làm ăn xa biết, nắm được tình hình. Vào các dịp sinh hoạt quan trọng như sơ kết, tổng kết của chi bộ, trước 1 tuần tôi sẽ gọi điện, nhắn tin để các đồng chí thu xếp công việc về sinh hoạt, chuẩn bị làm báo cáo kiểm điểm”… Bên cạnh công tác tuyên truyền, một giải pháp mang tính “căn cơ” là các cấp ủy, các chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy mạnh, hỗ trợ các phong trào khởi nghiệp của đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ. Từ đó, tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định ngay tại quê hương, tránh tình trạng người dân, đảng viên phải đi làm ăn xa. Cùng với đó, trong công tác quản lý đảng viên, nhiều đảng viên nêu ý kiến nên điều chỉnh một số nội dung quy định về quản lý đảng viên đi làm ăn xa cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay. Cụ thể như: cần nghiên cứu, xác định rõ đối tượng thuộc diện đảng viên đi làm xa. Hiện nay, đối tượng này chủ yếu là đảng viên nông thôn. Vậy quy định đưa ra phải làm sao giúp các đảng viên này khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng cần cân nhắc việc chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời đối với đảng viên đi làm xa nơi cư trú từ 3 tháng trở lên. Mặc dù đảng viên đi làm xa thường không cố định ở một nơi nhưng vẫn có thể chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời bởi tạm trú ở đâu cũng có tổ chức Đảng. Nếu đảng viên không tham gia sinh hoạt thì tổ chức Đảng nơi cư trú mới cũng không có cơ sở để xác nhận cho đảng viên. Điều đó dẫn đến sự lỏng lẻo trong quản lý đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú. Vì thế, việc chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú là rất cần thiết. Bên cạnh đổi mới quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính trị của đảng viên đi làm xa, các cấp ủy cần có những biện pháp kiên quyết để loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Để thực hiện được, ngay từ khâu đầu tiên trong phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú, các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, tránh chạy theo thành tích, tránh kết nạp đảng viên chưa thật sự ưu tú, thiếu bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Sau rất nhiều năm không có nguồn để kết nạp Đảng, năm 2020, toàn xã Nam Dương có 10 quần chúng ưu tú được cử đi học học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 6 quần chúng do chi bộ nông thôn giới thiệu. Đặc biệt, trong số đó có 1 hội viên phụ nữ đã trên 40 tuổi vẫn tự nguyện viết đơn xin vào Đảng. “Chúng tôi rất phấn khởi trước kết quả trên, chứng tỏ công tác Đảng đã thực sự thấm nhuần trong đời sống, nhiều người đã hiểu sâu sắc và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng”, đồng chí Đoàn Văn Tuyến, Bí thư Đảng bộ xã Nam Dương chia sẻ. Để quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cứ trú hiệu quả, chính đảng viên đó phải “tự quản lý” bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị để vượt qua khó khăn, nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của Đảng. Đảng viên Phan Hữu Linh, chi bộ thôn Thượng Trang, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) làm đơn xin miễn sinh hoạt tại chi bộ từ đầu năm 2020. Qua trao đổi, anh Linh cho biết do điều kiện kinh tế nên anh phải đi làm ăn xa tại Bình Dương. Tuy nhiên mọi công việc của chi bộ hay các văn bản quán triệt các nghị quyết của Đảng anh vẫn nắm được nhờ đồng chí Bí thư chi bộ thông báo. Mọi nghĩa vụ như đóng đảng phí hay các khoản đóng góp khác do chi bộ phát động anh vẫn thực hiện đầy đủ. Khi được nghỉ dài ngày, anh đều cố gắng thu xếp thời gian về thăm nhà và sinh hoạt cùng với chi bộ. Theo anh Linh, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đảng viên thì ở đâu cũng phải luôn phấn đấu. Đối với những đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú như anh, hoàn thành tốt công việc cũng là đang đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên.

Cơ chế thị trường tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, vì vậy sự dịch chuyển lao động từ địa phương này sang địa phương khác là tất yếu. Vì vậy bên cạnh những giải pháp “căn cơ” của cấp ủy, chính quyền các địa phương, người lao động, nhất là các đảng viên đi làm ăn xa phải tự “quản lý” chính mình, không sa vào các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm việc liên hệ với cấp ủy nơi cư trú và nơi quản lý đảng viên để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình với tổ chức Đảng./.

