Quảng Ninh: Sẵn sàng khởi công đường tỉnh 342

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342, nối thành phố Hạ Long với huyện Ba Chẽ và tỉnh Lạng Sơn trong tháng 12 này.

Đường tỉnh 342 dài 60,5km, điểm đầu tại Km0+00 (giao với đường tỉnh 326 tại Km8+100, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn), điểm cuối tại Km60+500 (khu vực Đèo Líu giáp ranh với xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển nông, lâm sản nối giữa huyện Ba Chẽ, thành phố Hạ Long và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang. Trong đó, đoạn qua Hạ Long có chiều dài 37,5km đang được thành phố thực hiện đầu tư, nâng cấp. Đoạn còn lại qua huyện Ba Chẽ đến tỉnh Lạng Sơn đã xuống cấp, lòng đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến việc thông thương, phát triển kinh tế của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến được đưa vào sử dụng, chào mừng dịp 60 năm ngày thành lập tỉnh 30-10 (1963-2023).

Bình Dương: Thu hút vốn FDI năm 2022 dự kiến vượt 1,6 lần kế hoạch

Theo UBND tỉnh Bình Dương, về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh năm 2022 đạt hơn 2,8 tỷ USD, với 64 dự án mới, 20 dự án tăng vốn.

Nguồn vốn FDI rót vào Bình Dương năm 2022 dự kiến vượt gần 1,6 lần so với kế hoạch đề ra. Cùng thời gian trên, tỉnh cũng đã thu hút 84.812 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (tăng 17,1% so với cùng kỳ). Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,29% (cùng kỳ tăng 2,79%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là hơn 67%-21,9%-2,9%-7,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,9% so với năm trước (cùng kỳ tăng 4,5%). Tỉnh đang tập trung thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư đang quan tâm.

Quảng Ngãi: Khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra

Quảng Ngãi hiện có khoảng 28 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký hoạt động. Công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau đăng ký thành lập bao gồm nhiều nội dung, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra. Hàng năm, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã. Do chưa có sự thống nhất, thiếu thông tin trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nên thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm, nội dung thanh, kiểm tra nhiều khi bị chồng chéo, gây phiền hà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Từ khi ứng dụng phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra đến nay, có tổng số 1.615 cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp đã được xử lý chỉ còn thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm chiếm tỷ lệ 10,74% so với kế hoạch thanh tra (1.615cuộc/15.037cuộc), bình quân hàng năm 269 cuộc./.

