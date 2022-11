Quảng Ninh: Nhân rộng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Quảng Ninh hiện có 21 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh, thị trường… việc nhân rộng các cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng với việc thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ, phát triển bền vững.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025”. Theo dự án, mỗi năm toàn tỉnh sẽ xây dựng 35 cơ sở an toàn dịch bệnh; 20 phường, thị trấn tại thành phố Hạ Long và thành phố Uông Bí có cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại, 9 xã của huyện Tiên Yên có cơ sở an toàn dịch bệnh đối với cúm gia cầm và bệnh niu-cát-xơn; hoàn thành khống chế bệnh cúm gia cầm và niu-cát-xơn tại Tiên Yên vào năm 2025; hoàn thành khống chế bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục tại thành phố Móng Cái. Dự án sẽ được triển khai tại một số hộ chăn nuôi có quy mô đàn gia cầm từ 1.000 con trở lên, chăn nuôi trâu bò từ 10 con trở lên, chăn nuôi lợn quy mô từ 50 con trở lên trên địa bàn huyện Tiên Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí. Dự án sẽ tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vắc-xin và công tiêm phòng, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu, thẩm định chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, giám sát lâm sàng hằng năm.

Hải Dương: Dự án Khu thương mại, du lịch, văn hóa và đô thị mới phía tây thành phố Hải Dương vướng mặt bằng

Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, hiện Dự án Khu thương mại, du lịch, văn hóa và đô thị mới phía tây thành phố Hải Dương còn gần 17ha vướng giải phóng mặt bằng. Trong đó phân khu C có gần 7ha, phân khu A hơn 6ha, còn lại là phân khu D. Riêng phân khu B là khu Đảo Ngọc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện.

Dự án trên được thực hiện từ năm 2002 với tổng diện tích gần 332ha. UBND tỉnh đã 3 lần quyết định điều chỉnh dự án và 7 lần điều chỉnh bổ sung quy hoạch để phù hợp tình hình thực tế. Hiện dự án chưa được nghiệm thu bàn giao do vướng mắc về hồ sơ pháp lý, tồn tại về hạ tầng kỹ thuật./.

