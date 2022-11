Quảng Bình: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ

Năm 2022, từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở tham gia chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ với quy mô từ 20-115 con/cơ sở. Thực tế triển khai cho thấy, chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ có giá thành sản xuất thấp, chủ động được nguồn thức ăn tại địa phương, ít chịu ảnh hưởng của nguồn thức ăn công nghiệp, đặc biệt là giảm đến mức tối đa việc ô nhiễm môi trường, không sử dụng thuốc kháng sinh trong quá trình chăn nuôi nên tạo được nguồn thực phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm…

Bến Tre: Hỗ trợ diêm dân 62 tỷ đồng nâng chất lượng muối thương phẩm

Năm 2021, diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh Bến Tre hơn 1.200ha, tập trung ở huyện Bình Đại và Ba Tri; trong đó huyện Ba Tri khoảng 600ha. Do đầu ra thuận lợi và giá ở mức cao (trên 130 nghìn đồng/giạ) nên người làm muối có thu nhập khá. Tuy nhiên, mỗi năm, diện tích muối tại tỉnh Bến Tre giảm dần do người dân chuyển đổi sang mô hình khác như nuôi tôm thẻ, nuôi cá hay trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Hiện nay, tỉnh đang triển khai dự án sản xuất muối trải bạt và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tại 2 xã Bảo Thạnh và Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Dự án này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ với kinh phí 60 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ bà con diêm dân đầu tư mua bạt phủ trên nền đất, từ đó cho ra hạt muối đạt chất lượng, có màu trắng, không lẫn tạp chất và năng suất cao, thời gian thu hoạch rút ngắn. Đồng thời, dự án còn đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi phục vụ ngành sản xuất muối. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng hỗ trợ dự án muối trải bạt với kinh phí 2 tỷ đồng tại địa phương này.

Bắc Giang: Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam, KCN Quang Châu, Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa được trao danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022”. Danh hiệu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao tặng.

Là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc), hoạt động từ năm 2012 với quy mô lao động ban đầu khoảng 700 người, đến nay, Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam tạo việc làm cho khoảng 9.000 công nhân. Giai đoạn 2017-2021, doanh thu bình quân của Công ty đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 song Công ty vẫn nỗ lực vượt khó, đạt doanh thu hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật, bảo đảm việc làm, thu nhập, đồng thời luôn quan tâm chăm lo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Thu nhập bình quân của công nhân hiện đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng./.

