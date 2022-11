Ninh Bình: Khách du lịch tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ

Ước tính số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 10-2022 đạt trên 302,7 nghìn lượt, trong khi cùng tháng năm trước không có khách du lịch do các điểm thăm quan, do du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19.

Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt 103,4 nghìn lượt khách, gấp 16,0 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt 135,5 nghìn ngày khách, gấp 16,3 lần. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt trên 264,5 tỷ đồng, gấp 24,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lại, tổng số lượng khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 10 tháng năm nay đạt trên 3.075,7 nghìn lượt, gấp 3,3 lần so với 10 tháng năm 2021. Doanh thu du lịch trong 10 tháng đầu năm nay ước thực hiện trên 2.221,8 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu lưu trú 382,5 tỷ đồng, gấp 2,8 lần; doanh thu nhà hàng 955,9 tỷ đồng, gấp 4,3 lần.

Thái Nguyên: Sản lượng thủy sản tăng 28,3%

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 6.000ha diện tích mặt nước, ao, suối, hồ nuôi trồng thủy sản. Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 14,4 nghìn tấn, bằng 84,5% kế hoạch năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Có được kết quả trên là do nhiều hộ dân trong tỉnh đã phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các giống có năng suất và giá trị kinh tế cao. Ngoài các giống cá truyền thống gồm: Mè, trắm, chép, trôi, các giống khác như: Cá tầm, rô phi đơn tính, chép lai, chim trắng, cá diêu hồng... cũng được bà con đưa vào nuôi trồng. Hiện nay, các cơ sở, hộ nuôi thủy sản thương phẩm đang tiếp tục chăm sóc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất để phòng, chống lụt bão; đồng thời, tiến hành thu hoạch đối tượng thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm.

Nghệ An: Thu hút trên 100 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025

Đến nay, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An có 275 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 96.636,86 tỷ đồng (tương đương 4.175,28 triệu USD), trong đó có 61 dự án FDI tổng vốn đầu tư đăng ký 1.904,47 triệu USD.

Dự báo giai đoạn 2021-2025, trong khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút được trên 100 dự án đầu tư. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD. Theo đó, thu hút từ 2 đến 4 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; từ 1 đến 2 tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cơ khí, điện tử, đóng tàu, sản xuất lắp ráp ô tô, phụ tùng xe ô tô các loại. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2022-2025, ước khoảng 80 nghìn - 100 nghìn lao động. Thu ngân sách trong khu kinh tế, khu công nghiệp đạt khoảng 20-25% tổng thu ngân sách của tỉnh./.

PV