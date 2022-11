Nghệ An: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án 125 triệu USD vào khu kinh tế Đông Nam

Chiều 9-11, UBND tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Khoa học - Kỹ thuật kim loại Tân Việt vào đầu tư tại khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An .

Đây là một trong hai dự án FDI mới được trao giấy chứng nhận đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam trong hơn 10 ngày qua. Nhà máy Khoa học - Kỹ thuật kim loại Tân Việt là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, chất lượng cao, với tổng mức đầu tư 125 triệu USD; được xây dựng trên diện tích 12,6ha tại WHA Industrial Zone 1 Nghệ An và dự kiến sẽ sử dụng khoảng 300 lao động chất lượng cao. Xác định đây là dự án quan trọng trong thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư. Đồng thời tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, WHA Industrial Zone 1 Nghệ An chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động của dự án tại tỉnh.

Hải Phòng: Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón Teu thứ 1 triệu thông qua

Ngày 9-11, tại Hải Phòng, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ đón Teu thứ 1 triệu trong năm 2022 (tương đương 25 triệu tấn hàng hóa) trên tàu Maersk Copenhagen thuộc tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương TPX của hãng tàu Maersk.

TC-HICT là cảng nước sâu đầu tiên, duy nhất tại miền Bắc Việt Nam và nằm trong top các cảng biển trên thế giới có thể tiếp nhận tàu tải trọng lớn. Năng suất làm hàng của TC-HICT đạt 100 container/giờ. Sự kiện này là dấu mốc đáng nhớ của TC-HICT, khẳng định uy tín, thương hiệu của một trong những cảng nước sâu hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là sự kiện góp phần giúp các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm khi đặt nhà máy tại Hải Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc vì sẽ giảm được chi phí logistics do hàng hóa có thể vận chuyển trực tiếp tới Mỹ, châu Âu mà không phải trung chuyển tại các cảng nước ngoài./.

PV