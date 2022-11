Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 diễn ra tại Hà Nội vào 24-11

Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn” sẽ diễn ra vào ngày 24-11 tới tại Hà Nội. Đây là sự kiện nổi bật nhất về an toàn, an ninh mạng trong năm 2022 tại Việt Nam do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

Sự kiện sẽ thu hút khoảng 1.000 khách mời tham dự trực tiếp là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đơn vị chuyên trách an toàn thông tin và công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước; tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các tổ chức ngân hàng - tài chính, hiệp hội; ngoài ra còn khoảng 1.000 khách tham dự qua hình thức truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu trong nước.

Chương trình hội thảo gồm phiên toàn thể vào buổi sáng và 2 phiên chuyên đề vào buổi chiều. Phiên hội thảo toàn thể buổi sáng với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn” với các nội dung: Tổng quan về Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Cục An toàn thông tin; tham luận của tập đoàn lớn về công nghệ thông tin - truyền thông tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp an toàn thông tin nước ngoài sẽ đề cập về bảo đảm an toàn thông tin cho chuyển đổi số…

Trong phiên hội thảo buổi sáng còn có tọa đàm với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp trong triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia”. Một điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng và lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho các đội sinh viên đoạt giải cao trong cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022. Buổi chiều có 2 phiên hội thảo chuyên đề diễn ra song song; trong đó, chuyên đề 1 có chủ đề: “Xây dựng môi trường mạng an toàn cho tổ chức, doanh nghiệp”, chuyên đề 2: “Bảo vệ dữ liệu - Yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin cho quá trình chuyển đổi số”.

Hội thảo dự kiến thu hút gần 30 diễn giả tham gia là lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng./.

PV