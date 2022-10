Hải Dương: Kiên quyết xử lý các vi phạm an toàn giao thông

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, trong 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 11.814 trường hợp vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 32,7 tỷ đồng, tước 2.766 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.839 phương tiện.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động vận tải của các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh với cường độ cao để phục hồi tăng trưởng những tháng cuối năm 2022. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Các đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân gương mẫu đi đầu và ký cam kết gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là không vi phạm về nồng độ cồn...

Cao Bằng: Thu ngân sách Nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.085 tỷ đồng, bằng 281% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 780 tỷ 257 triệu đồng, bằng 85%, riêng ngành thuế thu nội địa đạt 719 tỷ 826 triệu đồng, chiếm 92,25%/tổng thu; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.299 tỷ 998 triệu đồng, bằng 1.315%; thu khác 60 tỷ 431 triệu đồng, chiếm 7,75% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu; chi ngân sách tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đảm bảo hoạt động chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách./.

PV