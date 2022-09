Hải Dương: Trồng cà rốt sớm khoảng nửa tháng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 6-9, nông dân trong tỉnh đã trồng khoảng 100ha cà rốt, đạt hơn 8% kế hoạch. Diện tích cà rốt trồng sớm tập trung ở các vùng chuyên canh của huyện Cẩm Giàng, Nam Sách và Chí Linh. Nông dân chủ động trồng cà rốt sớm từ 15-20 ngày so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá cà rốt trà sớm thường cao hơn các trà khác. Bên cạnh đó, lo ngại diễn biến thời tiết bất thường, mưa nhiều thường xảy ra vào thời kỳ gieo trồng chính vụ.

Cà rốt là một trong những cây trồng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 1.200ha cà rốt, chủ yếu ở vùng đất bãi ngoài đê và đất đã thu hoạch rau màu vụ hè thu. Thời vụ gieo trồng cà rốt kéo dài đến hết ngày 15-10.

Quảng Ninh: Thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Từ đầu tháng 8-2022 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” đã được các địa phương xây dựng điểm và tổ chức ra mắt.

Việc triển khai xây dựng điểm mô hình trên toàn tỉnh đã tạo hiệu ứng tích cực, cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các địa phương; sự tham mưu đúng, trúng của lực lượng công an và quan trọng hơn cả, chính là đã huy động được sự tham gia của người dân, đúng như mục đích ban đầu khi xây dựng mô hình này. Tham gia và trở thành thành viên của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, hướng dẫn, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, hiểu biết pháp luật và kiến thức, kỹ năng PCCC, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động. Ngay trong chính cuộc sống thường ngày, họ sẽ chủ động công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để xử lý tình huống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; phát huy tính chủ động, tương trợ, đoàn kết giữa các gia đình khi xảy ra cháy nổ.

Quảng Bình: Đưa giống mới vào chuỗi liên kết sản xuất

Hana số 7 là giống lúa thuần chất lượng cao đã được Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh phối hợp với Công ty Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI (Hà Nội) triển khai làm mô hình sản xuất liên kết thử nghiệm tại thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy trong vụ đông xuân 2021-2022 với tổng diện tích gần 50ha. Tại các mô hình, năng suất lúa đều đạt cao và được Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh liên kết thu mua lúa cho bà con.

Vụ hè - thu năm nay, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh phối hợp với Công ty ADI triển khai thực hiện chuỗi liên kết sản xuất giống lúa Hana số 7 tại HTX Thống Nhất, xã An Ninh và xã Duy Ninh (Quảng Ninh) với quy mô trên 15ha. Giống lúa Hana số 7 có thời gian sinh trưởng vụ đông - xuân từ 110-115 ngày, vụ hè - thu từ 90-95 ngày, là giống phù hợp với cơ cấu thời vụ tại địa phương. Thêm nữa, ưu điểm nổi trội của giống lúa này so với các giống đang sản xuất tại địa phương là thân cây cao, chống đổ ngã tốt, chưa thấy xuất hiện các loại sâu bệnh chính. Năng suất thực thu dự kiến ước đạt 65 tạ/ha là rất được mùa đối với vụ hè - thu. Hạt gạo giống này trong, vỏ trấu mỏng, tỷ lệ xay xát đạt khoảng 70% nên rất lợi gạo./.

PV