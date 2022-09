Bắc Ninh: 39 điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn

Toàn tỉnh hiện có 39 điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ 17, 18, 38 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các huyện: Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình đã được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận, cho phép.

Trong đó trên tuyến Quốc lộ 17 có 8 điểm, bao gồm: 3 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 5 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Trên tuyến Quốc lộ 18 có 18 điểm đấu nối với 11 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 7 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Trên tuyến Quốc lộ 38 có 13 điểm, gồm: 8 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 5 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong số này có 13 điểm là ngã tư, đấu nối cả 2 bên các tuyến quốc lộ, còn lại là các ngã ba đấu nối 1 phía; có 21 điểm đấu nối được xây dựng mới trong thời gian gần đây phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hưng Yên: Tăng cường quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100km tuyến sông Trung ương gồm sông Hồng và sông Luộc, 113km sông nội tỉnh gồm các tuyến sông: Sặt, Cửu Yên, Điện Biên, Tam Đô và sông Chanh… với khoảng 26 bến bốc xếp hàng hóa, 15 bến khách ngang sông đang hoạt động.

Để phát triển mạng lưới, khai thác hiệu quả vận tải đường thủy, tỉnh đã có quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, mục tiêu nhằm nâng cấp các tuyến sông địa phương đạt tiêu chuẩn cấp IV; cải tạo các âu thuyền trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải; xây dựng cảng sông trên sông Hồng và sông Luộc… Bên cạnh đó, các ngành, địa phương quan tâm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa một số tuyến luồng cũ, cầu yếu có chiều cao tĩnh không thấp, khoang thông thuyền hẹp; một số âu đập cũ, kích thước nhỏ./.

PV