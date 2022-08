Trà Vinh: Nuôi tôm công nghệ 4.0 đạt trên 34 tấn/ha

Trà Vinh: Nuôi tôm công nghệ 4.0 đạt trên 34 tấn/ha

Theo Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh, mô hình nuôi tôm công nghệ 4.0 được thực hiện tại xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Mô hình nuôi tôm được bố trí gồm hệ thống ao ương, ao lắng, ao xử lý nước thải và ao nuôi có diện tích 1.500 m2/ao, mật độ thả tôm nuôi 200 con/m2. Đối với ao ương và ao nuôi được che phủ lưới với độ che nắng 65% và có lắp đặt hệ thống xi-phong, quạt nước, sục ô-xy đáy.

Điểm ưu thế của mô hình là ao nuôi được lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo môi trường nước tự động cùng hầm biogas để thu gom và xử lý chất thải giảm ô nhiễm môi trường nước. Về quy trình kỹ thuật nuôi tôm trải qua 2 giai đoạn. Tháng nuôi đầu tiên tôm được ương nuôi hoàn toàn trong nhà kính để quản lý, chăm sóc tốt hơn so với ao nuôi nên tỷ lệ tôm sống trong giai đoạn ương đạt 100%. Giai đoạn 2 kể từ tháng thứ 2 trở đi, tôm được đưa ra ao nuôi. Ở giai đoạn này, tôm giống thả nuôi có kích cỡ lớn. Sau khoảng 70-75 ngày nuôi, tôm nuôi đạt kích cỡ bình quân 55,5 con/kg, tương đương năng suất đạt trên 34 tấn/ha/vụ, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận khoảng 1-1,5 tỷ đồng/ha/vụ.

Long An: Dự tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,4 tỷ USD

Long An hiện có hơn 800 doanh nghiệp xuất khẩu với các sản phẩm như: gạo, hạt điều, thủy sản, thanh long, chanh không hạt, giày da, sản phẩm dệt may, cơ khí, điện tử, máy thiết bị nông nghiệp, nhựa… đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, có các thị trường lớn như: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; dệt may; giày da, cơ khí, sắt thép… chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Long An trong năm 2022. Trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Long An đạt 4,3 tỷ USD,

Hiện tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường tiêu thụ mới, nhất là các thị trường khó tính để mở rộng xuất khẩu, tránh rủi ro; khuyến khích doanh nghiệp thiết kế, xây dựng website quảng bá thương hiệu, phát triển giao dịch thương mại điện tử. Dự kiến đến cuối năm 2022 đạt khoảng 6,4 tỷ USD./.

PV