Thái Nguyên: Mô hình trồng cây Sacha inchi đem lại kết quả khả quan

Mô hình trồng cây Sacha inchi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp triển khai từ tháng 6-2021, với quy mô 2ha tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.

Theo đánh giá, mô hình đang mang lại kết quả khả quan. Cây phát triển, sinh trưởng tốt, ít nhiễm sâu bệnh; cây đã cho thu hoạch 2 lứa quả. Qua quá trình triển khai cho thấy, thổ nhưỡng, khí hậu ở thị trấn Quân Chu phù hợp để phát triển loại cây trồng này. Cây Sacha inchi thuộc loại thân bán gỗ, bò leo cao từ 3-5m, xuất xứ từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Sacha inchi có giá trị kinh tế cao (cả hoa, quả và ngọn đều sử dụng làm thực phẩm). Việc trồng thử nghiệm thành công mô hình trồng cây Sacha inchi sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại thị trấn Quân Chu và các vùng lân cận.

Thái Bình: Biểu dương tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”

Thái Bình là tỉnh tiên phong trong cả nước đưa vào ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Sau 1 năm triển khai, đến nay đã có gần 80% đảng viên cài đặt ứng dụng phần mềm này, từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Cũng tại chương trình “Giao lưu tọa đàm sổ tay đảng viên điện tử - Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng” do Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương 50 tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2022.

Cà Mau: Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh

Theo Sở Công Thương Cà Mau, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt hơn 1,1 triệu USD, tăng gần 10% so với năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của tỉnh đạt gần 848 triệu USD, bằng 73% kế hoạch, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu Việt Nam nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng chính là các hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó, phải kể đến những hiệp định có hiệu lực gần đây như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)... Kể từ khi các hiệp định bắt đầu có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Cà Mau sang các thị trường thành viên của các hiệp định trên liên tục tăng, như: thị trường EU năm 2021 đạt 135 triệu USD, tăng gần 45% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 của Cà Mau vào thị trường Anh tăng gần 70% so với cùng kỳ./.

PV