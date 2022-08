Quảng Trị: Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Giá dầu diesel liên tiếp giảm trong các đợt điều chỉnh vừa qua đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân Quảng Trị vươn khơi bám biển dài ngày. Để hỗ trợ ngư dân bám biển, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt bố trí 16,3 tỷ đồng tiền mua nhiên liệu đợt 2, mua bảo hiểm tàu cá đợt 2 năm 2022; theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa.

Cụ thể, tỉnh có 194 chuyến biển của các tàu cá tham gia khai thác trên vùng biển xa, được hỗ trợ kinh phí mua nhiên liệu với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên cho 25 tàu cá với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Năm 2022, tỉnh phấn đấu khai thác được 27.500 tấn hải sản.

Bắc Giang: Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đê điều trước ngày 15-8

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, các địa phương có đê (trừ huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Yên Thế) phải xử lý dứt điểm 109 trường hợp vi phạm, trong đó có 65 trường hợp vi phạm về đê điều, còn lại vi phạm về bến, bãi chất tải, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đến hết tháng 7-2022, các địa phương có đê đã xử lý được 77/109 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai. Những trường hợp còn lại chưa được xử lý dứt điểm.

Trên kết quả kiểm tra, Sở NN và PTNT đã báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý, bảo đảm xong trước ngày 15-8-2022. Với các tổ chức, cá nhân đã có quyết định chủ trương đầu tư/chấp thuận đầu tư, cho thuê đất… được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Sở NN và PTNT để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh cấp giấy phép để vật liệu ở bãi sông.

Quảng Ninh: Triển khai sản xuất vụ tôm thu - đông năm 2022

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, trong 7 tháng năm 2022, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 48.473 tấn, tăng 31,9% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm đạt 17.033 tấn, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2021; năng suất trung bình đạt 2,26 tấn/ha. Riêng tôm thẻ chân trắng đạt 3,47 tấn/ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 32.092ha, trong đó có 7.500ha nuôi tôm. Toàn tỉnh thả nuôi hơn 5,1 tỷ con giống thủy sản các loại, trong đó có gần 1,8 tỷ tôm giống, tăng 39,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 4 cơ sở sản xuất tôm giống với tổng công suất sản xuất, ương dưỡng 10 tỷ post/năm. Vụ tôm xuân - hè, các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh đã sản xuất, ương dưỡng và cung ứng ra thị trường hơn 1,8 tỷ tôm giống.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất tôm vụ thu - đông, tỉnh tập trung thực hiện công tác quy hoạch vùng nuôi tôm tập trung, công tác tổ chức sản xuất, ứng dụng một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao, như: Mô hình nuôi tôm CPF combine; mô hình nuôi tôm trong bể xây hoặc trong nhà; nuôi tôm bền vững bằng hệ thống tuần hoàn; ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm; công tác phòng chống dịch bệnh, chuỗi sản xuất, nhận diện về những thách thức đối với ngành tôm./.

