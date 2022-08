Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới

Bước qua mùa mưa lũ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) nhằm sớm đưa vào sử dụng.

Dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) được thiết kế có công trình thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông với kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Trung ương, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thúc đẩy phát triển du lịch trong khu vực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế biên mậu. Từ đó, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực dự án và vùng phụ cận.

Hà Nội: Đề xuất phương án kiểm định và thu phí khí thải xe máy

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, đến tháng 7-2022, thành phố Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện; trong đó có hơn 1 triệu ô tô (chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn), gần 6,5 triệu xe máy các loại (khoảng 1/2 là xe máy cũ, sản xuất trước năm 2000) và khoảng 180 nghìn xe máy điện ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường không khí đô thị và là một trong những nguyên nhân gây hại trực tiếp tới sức khỏe nhân dân.

Trước thực trạng này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất, năm 2023, thành phố sẽ xây dựng khung pháp lý và ban hành kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy; nghiên cứu phân vùng bảo vệ môi trường không khí, hạn chế xe máy. Hà Nội xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khí thải xe máy đang lưu hành và các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến quản lý khí thải xe máy, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm định khí thải xe máy. Dự kiến, giai đoạn 2024-2025, Hà Nội thí điểm kiểm định khí thải xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên, với tần suất một lần/năm, có thể nghiên cứu dán tem để phân biệt.

Thanh Hóa: 591 công trình thủy lợi hư hỏng cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục

Qua kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 591 công trình thủy lợi hư hỏng cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục.

Trong đó, hồ chứa 120 công trình; đập dâng 113 công trình; trạm bơm 151 công trình; kênh và hệ thống kênh tưới, tiêu 186 công trình; cống tưới, tiêu 21 công trình. Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, trước mắt là mùa mưa lũ năm 2022, ngành Nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã và đang khẩn trương khắc phục, có phương án đảm bảo an toàn công trình; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn và sớm đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất./.

PV