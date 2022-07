Ninh Bình: Khai trương Nhà máy sản xuất sơn Việt Nhật

Tập đoàn sản xuất sơn Việt Nhật vừa khai trương Nhà máy sản xuất sơn Việt Nhật tại đường 10, xã Khánh An (Yên Khánh).

Hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu sơn Việt Nhật đã trở nên thân thuộc với khách hàng, với các công trình trên cả nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh, sản xuất hàng hóa kịp thời đến các công trình, ngoài hệ thống Nhà máy ở một số tỉnh, thành trên cả nước, Tập đoàn đã quyết định mở rộng quy mô sản xuất và chính thức xây dựng Nhà máy sản xuất sơn Việt Nhật trên địa bàn huyện Yên Khánh. Việc đưa vào vận hành Nhà máy góp phần giải quyết việc làm cho 30 lao động và cung cấp sản phẩm cho hơn 100 đại lý trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng sản phẩm sơn nước của các khách.

Hải Dương: Thành lập 32 tổ công tác đặc biệt để tăng cường trấn áp tội phạm

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Lễ ra quân thực hiện phương án tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh (tổ công tác 151).

Tên gọi Tổ công tác 151 với ý nghĩa là 1 tổ công tác gồm 5 lực lượng và hướng đến mục tiêu duy nhất là giữ vững an ninh trật tự vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng công an tỉnh Hải Dương đã thành lập 32 tổ công tác 151, trong đó có 2 tổ công tác 151 cấp tỉnh; đồng thời, thành lập các tổ công tác 151 của Công an các huyện, thị xã, thành phố do Trưởng công an cấp huyện quyết định, gồm lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, công an phường, xã. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác 151: tùy theo tình hình yêu cầu công tác, tập trung vào khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau; tập trung vào thời điểm là các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, trong thời gian diễn ra các trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam./.

PV