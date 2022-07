Nghệ An: Nhiều kết quả trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 580 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đây là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay, giúp tỉnh lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước. Tính đến cuối tháng 6-2022, Nghệ An thu hút đầu tư được 50 dự án cấp mới và điều chỉnh 59 lượt dự án. Qua đó, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 26.435,4 tỷ đồng, trong đó vốn cấp mới là 13.256,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số dự án cấp mới tăng 13,64%, tổng vốn cấp mới tăng 1,68 lần.

Hà Nam: Quyết liệt khắc phục nạn “lúa cỏ” trong sản xuất nông nghiệp

Lúa cỏ (còn gọi là lúa ma, lúa lạ) xuất hiện trên đồng ruộng Hà Nam khoảng 5 năm nay, phát triển mạnh trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây. Diện tích bị nhiễm lúa cỏ mỗi vụ khoảng trên 100ha. Vụ xuân 2022, toàn tỉnh có gần 220ha bị nhiễm lúa cỏ, một số diện tích bị nhiễm gây thất thu hoàn toàn. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Lúa cỏ đang là đối tượng dịch hại cần quan tâm diệt trừ ở cả 2 vụ lúa. Để xử lý, hạn chế lúa cỏ phát sinh và gây hại, đơn vị đã xây dựng quy trình kỹ thuật tổng hợp phòng trừ lúa cỏ. Quan trọng nhất, ngay trong vụ mùa 2022 và những vụ tiếp theo, các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật tổng hợp đã xây dựng.

Bình Thuận: Cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận năm 2021 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Bình Thuận năm 2021 được thực hiện dựa trên điều tra cảm nhận của 150/8.142 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; trong đó có 120 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 30 doanh nghiệp thành lập mới trong 2 năm 2020, 2021. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2021, chỉ số PCI của Bình Thuận đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc. Đây cũng là năm tăng bậc cao nhất trong hơn 10 năm qua của Bình Thuận. Điều đó cho thấy, thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh 6 tiêu chí tăng điểm thì còn có 4/10 tiêu chí giảm điểm./.

PV