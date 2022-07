Lạng Sơn: Ba cửa khẩu thông quan hàng hóa xuất khẩu bình thường

Hiện tại, 3 cửa khẩu đường bộ thuộc tỉnh Lạng Sơn, gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma thông quan các xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc diễn ra bình thường. Đây là thông tin chính thức từ lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) nhằm bác bỏ thông tin không chính xác về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở 3 cửa khẩu nói trên.

Hiện tại, 3 cửa khẩu trên không xảy ra tình trạng ách tắc xe chở hàng xuất khẩu tại cửa khẩu. Đồng thời, hiệu suất thông quan xe chở hàng xuất khẩu trong ngày đã tăng lên đáng kể, tăng 90-110 xe/ngày so với thời điểm đầu tháng 6-2022. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn dự báo thời gian này, tại các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai, hoạt động thông quan xuất khẩu mặt hàng hoa quả chính ngạch gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp chuyển hướng xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Trước tình hình này, Sở tiếp tục gửi văn bản tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để thông báo về diễn biến xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt, cập nhật kịp thời thông tin và có kế hoạch cụ thể khi đưa hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn.

Hưng Yên: 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách Nhà nước tăng trên 164%

Theo đó, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết, dịch COVID-19; giá xăng, dầu tăng cao song tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,60%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,76%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 18.223 tỷ đồng, tăng 3,72%; thu ngân sách Nhà nước đạt 26.127 tỷ đồng, tăng 164,95%, trong đó thu nội địa đạt 23.530 tỷ đồng. Toàn tỉnh cấp phép 3 dự án đầu tư nước ngoài mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 38 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho gần 10 nghìn lao động. Kinh tế của tỉnh dần phục hồi và tiếp tục duy trì tăng trưởng ở cả 3 khu vực: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

