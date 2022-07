Hải Phòng: Đứng thứ ba cả nước về thu ngân sách Nhà nước

Xác định tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời duy trì được sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 5 năm 2021-2025; đến nay tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác.

Nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 11,10% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,84% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 53.969 tỷ đồng, tăng 18,53% so với cùng kỳ, bằng 51,09% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Với số thu ngân sách Nhà nước này, Hải Phòng đã vượt lên đứng thứ ba, sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Nghệ An: Xử lý nghiêm hành vi “nhũng nhiễu” trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 30-12-2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng. Khi triển khai thực hiện, các huyện, thành phố, thị xã báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường có 11.949 trường hợp cấp đất trái thẩm quyền; sau đó các địa phương báo cáo có gần 15 nghìn trường hợp. Điển hình như huyện Diễn Châu hiện nay có trên 1.500 trường hợp nhà người dân đã ở, nhưng họ không có hóa đơn, không lưu giữ chứng từ. Chính quyền địa phương cũng không lưu lại những giấy tờ này để chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân đối với Nhà nước. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra để xác minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước của các hộ gia đình, cá nhân. Chỉ khi đã hoàn thành mới đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không ảnh hưởng đến quy hoạch, hành lang an toàn giao thông hoặc vi phạm pháp luật khác. Xử lý nghiêm hành vi “nhũng nhiễu” trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh Hóa: Vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Sau hơn 4 năm khởi công xây dựng, với hơn 18 triệu giờ an toàn, chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vừa chính thức vận hành thương mại toàn bộ nhà máy với công suất 1.200 MW đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được đầu tư xây dựng tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công trình được Chính phủ Việt Nam giao cho Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh, do liên doanh: Tổng Công ty Điện lực KEPCO (Hàn Quốc) góp vốn 50%; Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) góp vốn 40% và Công ty Điện lực Tohuku (Nhật Bản) góp vốn 10%. Đây là dự án áp dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn và môi trường, sử dụng công nghệ siêu tới hạn (USC) với hiệu suất cao, góp phần giảm tiêu thụ than, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác. Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao và sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm vận hành./.

PV