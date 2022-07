Bắc Giang: 100% doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử

Theo số liệu rà soát của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, đến ngày 1-7 năm nay, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Theo đó, toàn tỉnh có 7.557 doanh nghiệp, tổ chức; 968 hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc diện bắt buộc phải áp dụng HĐĐT đã chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT, đạt tỷ lệ 100%.

Các địa phương có số tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT nhiều như các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế khu vực các huyện, thành phố rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập sử dụng HĐĐT theo quy định.

Quảng Trị: Giá nhiên liệu cao khiến sản lượng khai thác thủy sản giảm

Sản lượng thủy sản khai thác của ngư dân tỉnh Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt trên 13.300 tấn, giảm đến hơn 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân là do giá dầu diesel liên tục tăng cao kỷ lục khiến chi phí cho mỗi chuyến đi biển vượt quá khả năng của ngư dân. Do đó nhiều ngư dân đã phải để tàu cá công suất lớn nằm bờ. Ngoài ra thời tiết có nhiều bất lợi cho việc đi biển; các luồng cá cơm, cá nục xuất hiện muộn hơn so với những năm trước. Ngư dân phải tuân thủ đánh bắt đúng vùng biển để thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo nhiều ngư dân, sản lượng thủy sản khai thác giảm đã khiến thu nhập giảm, thậm chí không có thu nhập do tàu cá nằm bờ. Tàu cá nằm bờ dài ngày không hoạt động nên có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng. Không đi biển nên không có việc làm khiến nhiều người đã bỏ nghề biển để làm nghề khác, nhằm kiếm thu nhập trang trải cuộc sống trước mắt./.

PV