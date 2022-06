Hải Dương: Giống lạc L29 cho năng suất cao

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất thử giống lạc mới L29 năng suất, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn tại thành phố Chí Linh.

Giống lạc L29 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) chọn tạo, có đặc điểm thân đứng, lá màu xanh đậm, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, sai quả, cho năng suất cao, màu hạt đẹp. Mô hình được thực hiện trong vụ xuân năm nay trên diện tích 25ha. Kết quả cho thấy, năng suất lạc L29 trung bình đạt từ trên 4 tấn/ha, cao hơn 1-0,5 tấn/ha so với một số giống lạc trồng tại địa phương. Giống lạc này có khả năng kháng bệnh héo xanh. Ban chủ nhiệm mô hình đã kiến nghị địa phương tuyên truyền, nhân rộng giống lạc trên tại những địa hình phù hợp.

Ninh Bình: Giải ngân trên 49 tỷ đồng các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tính đến ngày 31-5-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã giải ngân được 49,3 tỷ đồng/1.137 khách hàng, đạt 53% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30 tỷ đồng/576 khách hàng; cho vay nhà ở xã hội 9,9 tỷ đồng/50 khách hàng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 6.920 triệu đồng/483 khách hàng (692 học sinh, sinh viên được mua máy tính); cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 2.240 triệu đồng/28 cơ sở. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

PV