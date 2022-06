Hà Nam: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất gạch tuynel phục hồi

Tỉnh Hà Nam có lợi thế về vùng tài nguyên đất bãi ven sông Hồng, sông Đáy, đất đồi rất phù hợp với việc phát triển gạch nung nên nhiều năm qua tỉnh đã cấp phép cho hàng chục dự án sản xuất gạch tuynel đầu tư vào địa bàn, trong đó có những dự án lớn lên tới 50-60 triệu viên/năm.

Trước những khó khăn của thị trường, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã cạnh tranh bằng cách hạ giá thành sản phẩm, chuyển đổi công nghệ để duy trì sản xuất nhằm giữ chân người lao động và trả nợ ngân hàng. Tăng cường khâu tiếp thị, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.Từ đầu năm đến nay, hơn 20 doanh nghiệp sản xuất gạch tuynel bắt đầu khôi phục sản xuất sau đại dịch. Nhiều doanh nghiệp đã nâng công suất hoạt động nhằm ổn định sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.

Hòa Bình: Tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.609 tỷ đồng

Trong tháng 5, các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình tích cực theo dõi diễn biến cung cầu, thị trường; giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, đặc biệt phải được công bố, niêm yết công khai dịch vụ theo quy định hiện hành và thực hiện theo giá niêm yết các dịch vụ...

Nhờ đó, trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.609 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 22.307 tỷ đồng, tăng 23,62% so với cùng kỳ, thực hiện 42,52% kế hoạch năm. Cũng trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 0,21% so với tháng trước do tăng giá xăng dầu nên giá hàng hóa các nhóm hàng như giao thông, thực phẩm có tăng nhẹ./.

PV