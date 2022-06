Bình Phước: Kết nối tiêu thụ trái cây và hàng nông sản

Bình Phước là một tỉnh có thế mạnh phát triển về nông nghiệp và các sản phẩm cây công nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây sản lượng và chất lượng trái cây của tỉnh cũng phát triển khá tốt. Sở Công Thương tỉnh Bình Phước vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước. Hội nghị thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên nông dân đại diện cho bên cung ứng và các doanh nghiệp thu mua, siêu thị, chợ đầu mối đại diện cho bên kinh doanh, phân phối, tiêu thụ; các sàn thương mại điện tử tham gia. Ngoài ra, tại hội nghị các nông hộ, hợp tác xã đã chia sẻ quy trình trồng, chăm sóc và chế biến sâu đối với một số sản phẩm tiêu biểu của mình. Đồng thời, mong muốn được hỗ trợ kết nối xây dựng chuỗi liên kết để bao tiêu sản phẩm; có giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã chế biến sâu để nâng tầm giá trị cho sản phẩm.

Quảng Ninh: Hoàn thành bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Từ 7 giờ ngày 5-6, đồng loạt 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố toàn dân trong cùng một ngày.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc bầu cử này, các cử tri trong toàn tỉnh sẽ trực tiếp bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố - những người đại diện cho các tầng lớp nhân dân để tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Những người được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bản, khu phố sẽ được giới thiệu để bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào ngày 3-7-2022. Qua đó thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, khu phố, trên cơ sở mô hình “Dân tin - Đảng cử”.

Long An: Phấn đấu hiện thực hóa 500 nghìn căn nhà cho công nhân

Trên địa bàn tỉnh Long An có trên 1.560 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động với khoảng 176 nghìn lao động. Thời gian qua công nhân người lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là nhu cầu ổn định nơi ở. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những chủ trương của tỉnh để thu hút nguồn nhân lực. Theo UBND tỉnh Long An, đến năm 2030, địa phương sẽ xây dựng khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có khó khăn về nhà ở. Qua đó, giải quyết được khoảng 100% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Trước mắt trong 3 năm tới, sẽ tập trung hiện thực hóa 500 nghìn căn nhà đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an sinh cho công nhân người lao động./.