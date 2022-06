Bắc Giang: Năng suất lúa xuân ước đạt 60-60,5 tạ/ha

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Bắc Giang, dù ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại hồi cuối tháng 2 song nông dân trong tỉnh gieo cấy được gần 48,2 nghìn ha, bảo đảm kế hoạch. Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 2,5 nghìn ha, trong đó huyện Hiệp Hòa 1,5 nghìn ha, huyện Tân Yên (900ha), còn tại tại các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Năng suất lúa ước đạt từ 60 đến 60,5 tạ/ha (vụ chiêm xuân năm 2021 đạt 60,2 tạ/ha).

Để bảo đảm năng suất, sản lượng, cùng với tuyên truyền để người dân thu hoạch diện tích đã đến kỳ thu hoạch, làm đất sản xuất vụ mùa, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nắm tình hình sâu bệnh trên diện tích chưa thu hoạch.

Thái Nguyên: 50 hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại Coop-Expo 2022

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã (HTX) Coop-Expo 2022 do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức từ ngày 8 đến 13-6 tại Vinhomes Royal City (Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022.

Đoàn của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội chợ có 50 đơn vị, HTX với các sản phẩm chủ lực đại diện của 9 huyện, thành trong tỉnh trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng; có cơ hội làm quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, sức mua của khách hàng, nhu cầu của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại Thành phố Hà Nội. Hội chợ cũng kết nối giao thương cho các HTX từ 63 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 30-50 doanh nghiệp là đầu mối bao tiêu, siêu thị lớn với các đơn vị doanh nghiệp, HTX đến từ các nước: Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Quảng Ngãi: Đưa vào khai thác cảng Bến Đình, Lý Sơn trước ngày 30-6

Dự án cảng Bến Đình ở thôn Đông An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công xây dựng từ 11-2016 và hoàn thành tháng 7-2020. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình đưa vào sử dụng có thể tiếp nhận cùng lúc nhiều tàu trọng tải lớn hơn 1.000 tấn và tàu khách 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân và du khách. Đến nay, dự án cảng Bến Đình vẫn chưa đưa vào sử dụng. Trong khi đó, do tác động của thời tiết, nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu hư hỏng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Đề án khai thác thử nghiệm tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải Bến cảng Bến Đình. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận tàu thuyền gửi Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, điều động tàu thuyền ra - vào đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và ô nhiễm môi trường; phối hợp bảo trì hạ tầng Bến cảng Bến Đình theo đúng quy định đưa vào khai thác trước ngày 30-6./.

PV