Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX sản xuất, kinh doanh thủy sản

Để các HTX sản xuất, kinh doanh thủy sản ngày càng phát triển bền vững, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025, trong đó quan tâm hỗ trợ xây dựng và phát triển các HTX chuyên ngành thủy sản. Đồng thời tập trung tuyên truyền và nhân rộng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX nông nghiệp gắn với du lịch, trong đó phát huy thế mạnh HTX chuyên ngành thủy sản.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập 30 HTX chuyên ngành thủy sản với hơn 700 thành viên. Trong đó, có 21 HTX nuôi trồng thủy sản nước ngọt; 7 HTX nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; 2 HTX khai thác thủy sản xa bờ. Các sản phẩm chủ lực của các HTX là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh, cá bớp, ngao, cá trắm cỏ, trắm đen, cá chép, cá rô Tổng Trường. Các HTX hoạt động sản xuất theo hướng bán thâm canh và thâm canh, góp phần hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất cho các thành viên.

Thái Nguyên: Gia tăng kim ngạch xuất khẩu

Số liệu thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 10,7 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi một số sản phẩm xuất khẩu của khu vực FDI đạt thấp hoặc giảm so với cùng kỳ, nhất là sản phẩm điện thoại thông minh giảm 14,2%, thì các mặt hàng nội địa xuất khẩu là kim loại màu tăng tới 86%, sắt thép tăng trên 51%, may mặc tăng hơn 17%, giấy các loại tăng trên 10%.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác mạnh các sản phẩm máy tính bảng, tai nghe, camera truyền hình, điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử, phụ tùng khác. Hy vọng với sự bứt phá của khu vực kinh tế trong nước và sự ổn định của khu vực FDI, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục lọt tốp đầu cả nước trong năm 2022.

Hưng Yên: 4 xã được thụ hưởng Dự án tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu

Sở Y tế Hưng Yên, Công ty TNHH Novartis Việt Nam vừa tổ chức hội thảo công bố triển khai kế hoạch hoạt động Dự án tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Dự án được triển khai tại 4 xã của huyện Tiên Lữ gồm: Cương Chính, Thụy Lôi, Hưng Đạo và Thiện Phiến. Trong thời gian triển khai từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022, các hoạt động của dự án tập trung chủ yếu vào các nội dung chính là: Huy động sự tham gia dự án của cộng đồng; quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; theo dõi và đánh giá dự án. Qua các hoạt động của dự án, phấn đấu 80% số người mắc tăng huyết áp phát hiện tại trạm y tế được chuyển đến tuyến trên và 90% trong số bệnh nhân này được chẩn đoán, điều trị đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh./.

PV