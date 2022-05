Hà Nam: Hiệu quả chương trình khuyến công

Trong giai đoạn 2014-2020, chương trình khuyến công tại Hà Nam đã huy động từ các nguồn 44.508 triệu đồng tổ chức 8 lớp đào tạo may công nghiệp cho 270 lao động nông thôn; phối hợp hỗ trợ 2 mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất sợi OE xuất khẩu và tấm nhựa xuất khẩu; hỗ trợ 10 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Từ lợi ích thiết thực của chương trình khuyến công, giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương xây dựng được các đề án khuyến công quốc gia điểm, nhóm; tập trung hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, hình thành các cụm liên kết chuỗi ngành, xây dựng các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tàu, có tính dẫn dắt tại địa phương.

Hà Tĩnh: 4 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 15.302 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.302 tỷ đồng, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chủ yếu do ảnh hưởng bởi hoạt động mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán và yếu tố giá cả tăng mạnh so cùng kỳ của các mặt hàng như: xăng, dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng, đá quý và kim loại quý...

Dự báo trong những tháng tới, hoạt động kinh doanh thương mại trong tỉnh sẽ tăng trưởng tốt hơn khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống xã hội dần ổn định. Cùng đó, hoạt động du lịch vào mùa cũng sẽ góp phần kích cầu hoạt động mua sắm trên địa bàn.

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý thức ăn chăn nuôi

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.231 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TACN), 524 cơ sở kinh doanh thuốc thú y (TTY), với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại nên người chăn nuôi có nhiều lựa chọn.

Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi người chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Đồng thời đề nghị những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh TACN, TTY trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Người chăn nuôi, cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh TACN, TTY uy tín; đồng thời, nâng cao nhận thức, hạn chế việc lạm dụng các loại hóa chất, sử dụng TTY theo hướng dẫn của nhà sản xuất./.

