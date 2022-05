Bắc Giang: Vụ mùa 2022 phấn đấu gieo trồng khoảng 63.500ha

Theo Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022 tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích gieo trồng vụ là 63.500ha. Trong đó, cây lúa 50.500ha; cây ngô 2.500ha; cây lạc 1.250ha. Tổng diện tích rau, đậu các loại là 6.100ha, trong đó rau an toàn 3.900ha, rau chế biến 260ha. Cây khác 3.150ha…

Do vụ chiêm xuân 2021-2022 chậm hơn từ 7-10 ngày so với hàng năm, do vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần chủ động nguồn nhân lực, máy gặt để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa chiêm xuân đã chín, đồng thời làm đất ngay để kịp thời gieo cấy vụ mùa bảo đảm khung lịch thời vụ. Đối với vùng chiêm trũng hay bị ngập lụt chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa đã chín trước khi mưa lũ xảy ra theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Hà Nội: Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu

UBND huyện Thạch Thất vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu, huyện Thạch Thất do Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn tự có của chủ đầu tư, vốn huy động từ các nhà đầu tư thứ phát, vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thạch Thất đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, áp giá đền bù, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền là hơn 83,5 tỷ đồng.

Bắc Ninh: HTX nông nghiệp tiên tiến đi đầu đổi mới nông nghiệp

Hiện nay, Bắc Ninh có 529 HTX nông nghiệp, trong đó có 295 HTX dịch vụ nông nghiệp; 234 HTX nông nghiệp chuyên ngành (gồm có: 70 HTX trồng trọt, 26 HTX chăn nuôi, 30 HTX thủy sản và 108 HTX tổng hợp).

Để hình thành nhiều HTX nông nghiệp tiên tiến, Liên minh HTX tỉnh tập trung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ HTX nông nghiệp kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, hướng tới theo GlobalGAP và chuyển giao cho các thành viên trực tiếp sản xuất. Đẩy mạnh hỗ trợ các HTX thực hiện gắn tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP, xúc tiến thương mại...; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo mối liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX một cách hiệu quả, bền vững./.

PV