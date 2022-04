Vĩnh Phúc: Khởi sắc nông thôn mới

Trong năm 2021, từ các nguồn vốn, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM; 11 xã, 36 thôn xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, đảm bảo điều kiện xét công nhận đạt chuẩn trong năm 2021.

Đến nay, toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt 5/5 tiêu chí, 3 xã đạt 4/5 tiêu chí, 5 xã đạt 3/5 tiêu chí, 2 xã đạt 2/5 tiêu chí xã NTM nâng cao; 20 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu, 2 thôn đạt 8/9 tiêu chí, 10 thôn đạt 7/9 tiêu chí, 5 thôn đạt 6/9 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Huyện Vĩnh Tường đã hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, huyện Sông Lô đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM, huyện Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí.

Quảng Bình: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Dohwa Lệ Thủy

Tại huyện Lệ Thủy, Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa vừa tổ chức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Dowha Lệ Thủy.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, Nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp thuộc Tổ hợp Dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy do Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc đầu tư, được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch và UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tháng 6-2020, Công ty mới tiến hành đầu tư dự án tại xã Hưng Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với muôn vàn khó khăn, thách thức, đặc biệt là cuối năm 2020, trận lũ lụt lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng. Đến nay, dự án đã được hoàn thành, đóng điện trước 31-12-2020 theo tiến độ đề ra. Qua một năm hoạt động, tổng sản lượng phát điện của nhà máy đạt hơn 60.000 MWh, doanh thu đạt hơn 111 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Nghệ An: Xây dựng 5 mô hình điểm sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giai đoạn 2020-2023”, trong năm 2022 tỉnh Nghệ An xây dựng 5 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn. Đồng thời, xây dựng 5 cửa hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn tại các huyện.

Qua xây dựng mô hình điểm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân trong toàn tỉnh về sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn; nâng cao trình độ, kiến thức cho người nông dân, nhất là kiến thức sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn; hình thành thói quen tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn trong nhân dân./.

PV