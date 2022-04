Quảng Ninh: Chính thức thông quan trở lại cửa khẩu cầu Bắc Luân II

Sau 2 tháng tạm dừng thông quan do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sáng 26-4, hàng hóa chính thức được làm thủ tục xuất nhập khẩu trở lại qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II (Móng Cái, Quảng Ninh - Việt Nam và Đông Hưng, Quảng Tây - Trung Quốc). Trong buổi sáng, lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho hàng trăm phương tiện của các doanh nghiệp của hai nước còn lưu lại trước đó phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) với khoảng 30 xe container hàng đã được thông quan từ 2 phía. Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II được thông quan trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo “vùng xanh an toàn”, “luồng xanh an toàn” tại các cửa khẩu, lối mở được phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thiết lập trước đó.

Yên Bái: Đẩy nhanh thi công cầu Giới Phiên để vượt lũ tiểu mãn

Công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái là một trong số những công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cầu hoàn thành sẽ kết nối hai bên bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái. Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái, từ khi khởi công công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, đến nay Công ty TNHH Trung Chính (Hà Nội) đã huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của công trình để vượt lũ tiểu mãn theo đúng tiến độ cam kết là sẽ hoàn thành vào tháng 9-2023./.

PV