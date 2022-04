Nghệ An: Gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn

Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức chuẩn các xã nông thôn mới không thấp hơn so với quy định của Trung ương. Quý I-2022, dù ảnh hưởng dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới, tập trung phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 299/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện có quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, tỉnh Nghệ An phấn đấu có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sơn La: Nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm trái cây xuất khẩu

Hội Nông dân tỉnh Sơn La vừa phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2022. Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 80 nghìn ha cây ăn quả gồm xoài, chuối, chanh leo, cây ăn quả có múi, nhãn và một số loại cây ăn quả khác, trong đó đã xuất khẩu và giới thiệu được 17 sản phẩm nông sản sang thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ; giá trị xuất khẩu năm 2021 đạt 150 triệu USD. Năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện bao bọc được gần 14 triệu các loại quả, trong đó chủ yếu là xoài, bưởi, na, ổi… Với mục tiêu sẽ bao bọc 15 triệu trái cây năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã phát động, kêu gọi hội viên, nông dân thực hiện bao bọc các loại cây ăn quả để tránh tác hại của côn trùng, giảm thiệt hại, nâng cao chất lượng, mẫu mã, thương hiệu sản phẩm cây ăn quả, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu./.

PV