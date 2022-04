Hà Nội: Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong quý I-2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, xử lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các bến xe, các phương tiện vận tải hành khách, xe quá khổ, quá tải, các doanh nghiệp bốc xếp hàng hóa, kho bãi vật liệu để hạn chế việc chở hàng quá tải trọng được tăng cường; việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ - đường sắt, đường thủy được tăng cường và duy trì thường xuyên. Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính 3.052 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là hơn 7,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện phương án bố trí lực lượng phối hợp chốt trực, phân luồng giao thông tại các điểm, khu vực, tuyến đường có mật độ giao thông cao, các khu vực thi công công trình trọng điểm của thành phố, khu vực các bến xe khách liên tỉnh.

Bắc Giang: Nhiều công trình thủy lợi cần đầu tư nâng cấp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, qua phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, đơn vị phát hiện nhiều công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, đối với các đập, hồ chứa nước, qua kiểm tra 48 công trình thuộc quản lý của hai Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương có 29 công trình đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, nhiều công trình kênh mương, trạm bơm cũng xuống cấp. Do nguồn kinh phí của các đơn vị và địa phương còn hạn chế, Sở đã có công văn đề nghị Tổng cục Thủy lợi báo cáo, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để đầu tư duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Qua đó nâng cao năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và bảo đảm an toàn công trình trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa, bão./.

PV