Bắc Giang: Hoàn thành 13/13 công trình chống quá tải lưới điện năm 2022

Sau 3 tháng thi công, 13/13 công trình thuộc dự án "Chống quá tải lưới điện năm 2022" do Công ty Điện lực Bắc Giang làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án được khởi công đầu tháng 1-2022, gồm 13 công trình xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo lưới điện. Các hạng mục chính gồm: Xây dựng đường dây trung áp 22kV, 35kV với tổng chiều dài hơn 40km, trong đó có 2,2km đường cáp ngầm; lắp đặt hơn 100 trạm biến áp với tổng công suất gần 20 nghìn kVA; xây dựng mới và cải tạo gần 300km đường trục hạ thế. Đến nay, các công trình đã hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng mùa nắng nóng. Một số công trình đưa vào sử dụng sớm trước kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh: Hơn 81 tỷ đồng bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ, đường thủy nội địa

UBND tỉnh Hà Tỉnh vừa ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương với số tiền 81,37 tỷ đồng.

Trong tổng số 81,37 tỷ đồng thì có 26,057 tỷ đồng cho công tác bảo dưỡng thường xuyên 4.083km (đường bộ 3.996km, đường thủy nội địa 87km), còn 55,313 tỷ đồng là kinh phí dành cho việc sửa chữa định kỳ 3.807,9km các tuyến đường tỉnh và đường cấp huyện, cấp xã. Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên thì có 11,17 tỷ đồng dành cho tuyến đường cấp tỉnh, đường thuộc khu kinh tế tỉnh 331 triệu đồng và tuyến đường cấp huyện, xã là 14,556 tỷ đồng. Với công tác sửa chữa định kỳ thì có 29,759 tỷ đồng sửa chữa 171,17km các tuyến đường tỉnh và 25,554 tỷ đồng thực hiện sửa chữa 3.636,73km các tuyến đường cấp huyện, cấp xã.

Hòa Bình: Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 26.695 tỷ đồng

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2022, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ước đến ngày 31-3, tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.695 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 30.482 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm 31-12-2021. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 42,7% tổng dư nợ; dư nợ trung, dài hạn chiếm 57,3% tổng dư nợ. Nợ xấu toàn địa bàn là 205 tỷ đồng, chiếm 0,67% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

PV