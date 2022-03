Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 4 nhà phân phối, 71 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 151 cửa hàng bán lẻ. Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường tỉnh, các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, trước diễn biến của thị trường xăng dầu trên cả nước có nhiều biến động, lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường. Đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 46 cửa hàng xăng dầu; phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng một cửa hàng xăng dầu về hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thanh Hóa: Tập huấn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh dao động từ 450 nghìn đến 570 nghìn tấn, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khoảng 200-300 tấn. Qua khảo sát thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều hộ dân đang sử dụng quá lượng phân bón như khuyến cáo.

Trước thực trạng trên và để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, thuốc BVTV cho bà con nông dân, tránh lãng phí, trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, Chi cục phối hợp với Hiệp hội thuốc BVTV, phân bón, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên môn, huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV cho các tổ chức sản xuất, cá nhân kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, thu hút 41 người tham dự. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón và thuốc BVTV; 3 lớp tập huấn an toàn trong sử dụng phân bón, thuốc BVTV; 10 cuộc hội thảo sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm cho nông dân và các đại lý bán hàng tại các địa phương, thu hút trên 1.000 lượt người tham dự./.

