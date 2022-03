Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh sẽ dành gần 95 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Đề án, bao gồm nguồn sự nghiệp kinh tế và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sức hút của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã và làm cơ sở để nhân rộng. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 20 hợp tác xã. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá tốt từ 60% trở lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt khoảng 85 triệu đồng/người/năm.

Bình Thuận: Sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, năm 2022, Bình Thuận xác định mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với năm 2020; trong đó, khách quốc tế đạt 210 nghìn lượt, tăng 9,3 lần; khách nội địa đạt 4,3 triệu lượt, tăng 2,4 lần. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Sau khi rà soát, kiểm tra lại các cơ sở lưu trú, tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 200 cơ sở lưu trú, du lịch, dịch vụ được phê duyệt kế hoạch đón khách quốc tế an toàn. Sở đã tổng rà soát lại tất cả các cơ sở lưu trú có đăng kí đón khách quốc tế để kiểm tra về chất lượng dịch vụ, phòng ốc, nhân viên...; tổ chức tập huấn cho các cơ sở lưu trú nên đón khách theo xu hướng mới là du khách đi theo từng nhóm nhỏ và không tập trung đông người như trước để đảm bảo yêu cầu về phòng dịch và an toàn cho du khách. Đến nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng với các phương án đón khách quốc tế, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Thái Bình: “Ngày Chủ nhật xanh” phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Nhân dịp Tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2022), ngày 20-3 Đoàn Thanh niên ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2022. “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai đồng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị./.

