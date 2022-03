Thái Nguyên: Hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ giá giống lúa cho các vùng sản xuất tập trung

UBND tỉnh vừa bố trí kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ giá giống lúa chất lượng tại các vùng sản xuất tập trung, mức hỗ trợ là 30 nghìn đồng/sào, tổng diện tích hỗ trợ là 10.200ha/2 vụ.

Cụ thể, đối với 6 huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá giống lúa chất lượng với diện tích 8.100ha. Đối với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, còn ngân sách thành phố/thị xã hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng với diện tích 2.100ha. Cơ cấu giống lúa được hỗ trợ gồm các giống lúa lai: TH3-5, TH3-7, B-TE1, HKT99, VT404, MHC2, Syn98 và các giống lúa thuần như: J02, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, nếp vải… Để việc hỗ trợ sản xuất đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị lựa chọn tối đa 5 giống mỗi loại, phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất tại địa phương nhằm mở rộng vùng sản xuất lúa tập trung.

Vĩnh Phúc: Nhiều hợp tác xã ngừng hoạt động nhưng khó khăn thủ tục giải thể

Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 298 hợp tác xã (HTX) đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, thủ tục giải thể các HTX này còn nhiều khó khăn do chưa thể hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Có nhiều nguyên nhân khiến các HTX không thể giải thể được, trong đó lý do chính là không có đủ kinh phí triển khai thực hiện tổ chức giải thể (chiếm 26,4% với 78 HTX); không thành lập được hội đồng giải thể do thiếu người đại diện HTX (chiếm 16,9% với 50 HTX). Một số HTX do còn nợ đọng thuế hoặc các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước; nợ thành viên, mất con dấu và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký HTX; không có cơ quan đơn vị nhận bàn giao HTX hoặc không bố trí được ngân sách địa phương chi trả cho HTX... Hiện toàn tỉnh có 752 HTX, trong số đó có 300 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 2012.

PV