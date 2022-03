Ninh Bình: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Ninh Bình về việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai lực lượng trên nhiều quốc lộ, tuyến đường huyết mạch nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phòng sẽ phối hợp với Công an các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, kiểm soát giao thông theo nội dung trên từ nay đến hết năm 2022 nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đơn vị thực hiện chuyên đề tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào Quốc lộ 1A, 10, 12B, đường ĐT.477, các tuyến đê và các tuyến đường khác thường xuyên có xe chở quá tải hoạt động; tăng cường kiểm tra khu vực kho bãi, bến cảng, nhà ga, mỏ vật liệu, trạm trộn bê tông, nơi xếp hàng hóa lên xe ô tô... để phát hiện sai phạm, xử lý theo quy định.

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 16-3 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Giai đoạn 2011-2021, tỉnh đã huy động hơn 58.383 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 2,61%; ngân sách địa phương từ cấp tỉnh đến xã chiếm 17,5%; vốn huy động trong nhân dân chiếm 9,35%, còn lại là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, vốn doanh nghiệp, tín dụng. Hiện toàn tỉnh có tất cả 178 xã đạt chuẩn NTM, 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt NTM kiểu mẫu; 12 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...

Lai Châu: Siết chặt quản lý kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều cơ sở dược phẩm đủ điều kiện kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Các sản phẩm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và phần lớn sử dụng nước bọt, dịch tỵ hầu để xét nghiệm. Để các cửa hàng kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong tháng 1 và tháng 2-2022, Sở Y tế Lai Châu đã ban hành các công văn về việc hướng dẫn kinh doanh, kiểm tra việc kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Các cơ quan chức năng tỉnh đã kiểm tra 11 cơ sở, phát hiện 4 cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 4 cơ sở trên tạm dừng hoạt động kinh doanh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan theo quy định của pháp luật./.

