Hà Nam: Gần 40 loại rau củ quả mới đang được trồng khảo nghiệm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Công ty TNHH Bejo Việt Nam tổ chức hội nghị tham quan, đánh giá bộ sản phẩm giống rau mới tại Trại nghiên cứu thực nghiệm thuộc Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nhân Khang (Lý Nhân).

Trại nghiên cứu, thực nghiệm của công ty TNHH Bejo Việt Nam hiện đang trồng khảo nghiệm khoảng 150 giống của gần 40 loại rau, củ, quả. Đây đều là những giống đặc trưng, có ưu thế về năng suất, chất lượng được nhập từ các nước có nên nông nghiệp tiên tiến trên thế giới (Mỹ, Hà Lan...), như: Su hào tím, bắp cải, cần tây, hành tây, cà chua, ớt và nhiều loai rau, củ, quả khác. Một số giống hiện trên cả nước chỉ có duy nhất tại doanh nghiệp, như: Cần tây, củ hồi, xà lách tím… Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã cung ứng lượng giống rau, củ, quả cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ… trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố khác.

Bắc Ninh: Tạo bứt phá về giá trị sản xuất chăn nuôi

Tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản của tỉnh chiếm khoảng 55% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm có mặt thường xuyên khoảng 300 nghìn con lợn; 5,6 triệu con gia cầm; 29 nghìn con trâu bò. Tỷ lệ sản lượng lợn được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt và tương đương 4%; gia cầm là 8%; tỷ trọng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao khoảng 25%.

Phát triển chăn nuôi gắn với quy hoạch thành các vùng chăn nuôi, khu chăn nuôi tập trung và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng, trọng tâm trong lộ trình xây dựng nền nông nghiệp thông minh của tỉnh. Tỉnh phấn đấu xây dựng 1 cơ sở giết mổ tập trung quy mô lớn; 5-8 cơ sở giết mổ, sơ chế quy mô nhỏ; 70% cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến có giải pháp kiểm soát môi trường phù hợp, không gây ô nhiễm; 100% trang trại chăn nuôi lớn bảo đảm chăn nuôi an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học… hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, khống chế dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến vật nuôi và có nguy cơ lây sang người./.

PV