Bắc Ninh: Thu hút FDI tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2022

Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh cấp mới cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33,8 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng hơn 1,252 tỷ USD.

Tiêu biểu là dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh (Singapore)”, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD và “Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Goertek)” điều chỉnh tăng thêm gần 306 triệu USD vốn đầu tư tại Khu công nghiệp Quế Võ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp đăng ký đầu tư cho 1.727 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 22,54 tỷ USD.

Nghệ An: Sẽ có chính sách hỗ trợ nông dân có gia súc chết do rét

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt rét đậm, rét hại những ngày vừa qua khiến cho trên 800 con gia súc chủ yếu trâu, bò, lợn, dê… bị chết, chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu…

Trước tình hình trên, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân có gia súc chết do rét. Cụ thể: Theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì những trường hợp trâu, bò, gia cầm chết vì đợt rét đậm, rét hại vừa qua sẽ nằm trong chính sách hỗ trợ của tỉnh. Hiện Sở đang yêu cầu các huyện báo cáo tình hình thiệt hại do gia súc, gia cầm bị chết do giá rét và thống kê để trình UBND tỉnh, kịp thời hỗ trợ người dân sớm nhất để phục hồi sản xuất.

Hòa Bình: Cơ bản hoàn thành cấy lúa chiêm xuân

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch cấy 15.543ha lúa. Ngay sau khi kết thúc đợt rét đậm, rét hại, nông dân trong tỉnh đã khẩn trương xuống đồng sản xuất nhằm đảm bảo khung thời vụ. Tính đến cuối tháng 2, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành cấy lúa chiêm xuân đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp do thời tiết khắc nghiệt. Song song với sản xuất vụ chiêm xuân, đến cuối tháng 2, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch trên 12 nghìn ha cây hàng năm và cây màu vụ đông. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực, chủ động đôn đốc, hướng dẫn các địa phương quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2022./.

PV