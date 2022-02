Lạng Sơn: Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất hơn 300 xe hàng nông sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh.

Trong đó, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết từ ngày 7-2. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, việc thông quan hàng hóa cũng được duy trì từ ngày mồng 3 Tết và hiện mỗi ngày có 25-30 xe hàng hoa quả tươi được làm thủ tục xuất khẩu. Riêng cửa khẩu Chi Ma đến ngày 8-2 chưa diễn ra hoạt động thông quan hàng hóa do phía Trung Quốc vẫn nghỉ Tết Nhâm Dần. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn trên 1.200 xe hàng đang chờ xuất khẩu.

Tiền Giang: Đồng loạt kiểm tra, giám sát 433 cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Trong đợt ra quân đồng loạt từ ngày 29-1 đến ngày 8-2-2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành giám sát 433/597 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh (chiếm 72,5% tổng số cửa hàng). Kết quả, các cửa hàng này hoạt động bình thường, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Hoạt động giám sát, theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; không để xảy ra tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hòa Bình: Doanh nghiệp vượt khó do dịch COVID-19

Thống kê đến nay, toàn tỉnh ước có 4.180 doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 5.070 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100% nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 23% so với năm 2020. Trước những khó khăn rất lớn do đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước có sự phát triển, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát động, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Hàng trăm doanh nghiệp đóng góp nhiều tỷ đồng ủng hộ hỗ trợ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; nhiều doanh nghiệp có những giải pháp linh hoạt, thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời, giúp đỡ người dân, cộng đồng, ủng hộ nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương./.

