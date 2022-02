Hải Dương: Tổ chức Lễ trải nghiệm thu hoạch cà rốt

UBND tỉnh Hải Dương vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ trải nghiệm thu hoạch cà rốt năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 18-2.

Buổi lễ nhằm tăng cường quảng bá chất lượng, thương hiệu và kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cà rốt, hành tỏi của tỉnh. Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp; từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực và sản phẩm cà rốt theo hướng bền vững. Trong buổi lễ, Ban tổ chức nên tổ chức mini game để các đại biểu, khách mời trải nghiệm hoạt động thu hoạch cà rốt tại ruộng ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Bố trí các khu trưng bày nông sản, sản phẩm tiêu biểu của huyện Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn như cà rốt, hành tỏi, sắn dây, cam, gạo nếp cái hoa vàng...

Quảng Ninh: 50 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, trong tháng 1-2022, toàn tỉnh có 50 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do các sở, ngành và UBND các địa phương thực hiện với tổng số tiền xử phạt gần 165 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân 2022, trong tháng 1-2022, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm…; từ đó hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân. Trong đó, có 4 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do có hành vi vi phạm mức độ và nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng./.

PV