Hà Nội: Tập trung tăng tỷ lệ cây xanh tại các khu đô thị

Hiện tại các quận trung tâm của thành phố Hà Nội, tỷ lệ cây xanh chỉ đạt khoảng 1m2/người. Mật độ cây xanh ở các khu đô thị Hà Nội còn quá thấp so với yêu cầu, ảnh hưởng tới môi trường. Trong năm 2021, có thời điểm ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt đến ngưỡng báo động. Nồng độ bụi mịn kích cỡ siêu nhỏ tại thành phố vượt mức cho phép nhiều lần, so với quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cùng với mục tiêu của Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đang nỗ lực trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trường. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trồng mới từ 200-250 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200 nghìn cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50-80ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Bắc Giang: Thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp

Ngày 16-2 tại huyện Việt Yên, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh. Đây là Trung tâm Y tế trong các khu công nghiệp đầu tiên của cả nước được thành lập.

Trung tâm gồm 4 khoa phòng là Phòng kế hoạch và hành chính tổng hợp; Phòng Sức khỏe môi trường - bệnh nghề nghiệp; Khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm và Khoa kiểm soát dịch bệnh - xét nghiệm với 35 biên chế. Giai đoạn đầu Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp. Giai đoạn tiếp theo tùy theo nhu cầu thực tế Trung tâm xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ về khám sức khỏe cho người lao động hoặc công tác khám, chữa bệnh cho phù hợp./.

PV