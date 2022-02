Bình Thuận: Đón trên 60 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết

Trong những ngày đầu năm mới, toàn tỉnh đón hơn 60 nghìn lượt du khách, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán, công suất phòng tại Bình Thuận đã đạt từ 65-80%, trong đó những cơ sở lưu trú từ 3-5 sao ở thành phố Phan Thiết công suất phòng đạt từ 85-95%.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, năm nay, các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ luôn đảm bảo. Giá phòng khá ổn định, do đa số du khách đã đặt từ trước Tết. Giá dịch vụ, hải sản chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Đặc biệt, không có phản ảnh nào của du khách về an ninh, giá cả và vệ sinh môi trường qua đường dây nóng hỗ trợ du khách, từ đó đã tạo được ấn tượng tốt với du khách khi đến Bình Thuận du lịch vào những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, đem đến hy vọng tăng trưởng cho ngành Du lịch trong năm 2022.

Hà Giang: Đột phá giao thông để phát triển

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh huy động được trên 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp trên 650km đường quốc lộ và tỉnh lộ, 320km đường huyện, 86km đường đô thị, 8,5km đường nội bộ khu công nghiệp, khu du lịch; xây dựng 2.662 cầu, cống các loại; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 1.790km đường giao thông nông thôn. Đến nay 100% các xã, phường, thị trấn và 86,02% thôn bản trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm. Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ đắc lực hoạt động giao thông, giao thương của nhân dân, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng.

Thời gian tới, tỉnh xác định mục tiêu đầu tư giai đoạn 1 đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phấn đấu hoàn thành đầu tư nâng cấp 170km đường tỉnh của 5 tuyến với tiêu chuẩn đường cấp IV góp phần phát triển kinh tế - xã hội./.

PV