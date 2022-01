Quảng Ninh: Triển vọng phát triển cảng biển 2022

Năm 2021, sản lượng hàng hóa qua cảng biển của tỉnh Quảng Ninh chỉ bằng 95% năm 2020. Nguyên nhân là do mặt hàng xăng dầu và than là 2 mặt hàng chủ chốt tại các cảng biển của tỉnh đã giảm sút sâu.

Tỉnh đang ưu tiên phát triển hạ tầng kho bãi, khu hậu cần logistics, cảng cạn, đầu tư mới khu bến Vạn Ninh, Con Ong - Hòn Nét và hạ tầng giao thông kết nối, như cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, nút giao Đầm Nhà Mạc, nút giao Hạ Long Xanh, đường 10 làn xe Quảng Yên - Đông Triều. Ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, một số tập đoàn lớn đã hiện diện trong các KCN của tỉnh, như Foxconn, TCL, Vĩ Trọng, Huyndai Thành Công... Qua đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng trưởng ổn định của lĩnh vực cảng biển, góp phần vào tăng trưởng chung của cảng biển Quảng Ninh trong năm 2022.

Nghệ An: Lượng kiều hối gửi về giảm 50 triệu USD

Năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho khoảng 42 nghìn lao động, trong đó có 11.382 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với năm 2019 toàn tỉnh giảm hơn 1.000 người (năm 2019 có 13.662 người), nhưng so với năm 2020 thì năm nay tăng 664 người (năm 2020 có 10.718 người).

Lượng kiều hối năm 2021 gửi về địa phương ước khoảng 500 triệu USD, giảm ước khoảng 50 triệu USD so với năm 2020 (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng). Nguyên nhân lượng kiều hối năm nay giảm là do dịch COVID-19 kéo dài trên thế giới đã ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của con em ở nước ngoài./.

PV