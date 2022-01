Hà Nội: Nhà máy Điện rác Sóc Sơn chính thức đốt rác phát điện

Theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 20-1, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động với việc vận hành lò đốt rác số 3 công suất 800 tấn rác/ngày, công suất phát điện 15MW. Sau khi hoàn thiện cả 3 giai đoạn, tổng công suất tiếp nhận, xử lý rác thải của Nhà máy Điện rác Sóc Sơn là 5.000 tấn/ngày. Theo quyết định, tiến độ dự án sẽ được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1, ngày 20-1, lò đốt số 3 sẽ chính thức đốt rác với công suất 800 tấn/ngày; rác tiếp nhận vào nhà máy 1.000 tấn/ngày. Tổ máy số 2 phát điện công suất 15MW. Giai đoạn 2, ngày 20-2, lò đốt số 2, số 4 sẽ chính thức đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 3.000 tấn/ngày. Tổ máy số 1 phát điện. Công suất phát của cả 2 tổ máy (1 và 2) là 45MW. Giai đoạn 3, ngày 25-3, lò đốt số 1, số 5 sẽ chính thức đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 5.000 tấn/ngày. Tổ máy số 3 phát điện. Tổng công suất phát điện của 3 tổ máy (1, 2, 3) là 75MW.

Hải Dương: Nhiều sản phẩm OCOP có mặt tại điểm tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh, đến nay Hải Dương có 4 kệ hàng bày bán các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản tại điểm tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm ở Hà Nội. Điểm tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN và PTNT) phối hợp tổ chức, đi vào hoạt động từ giữa tháng 12-2021 và sẽ duy trì thường xuyên, mở rộng quy mô tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Qua đó giới thiệu, bày bán và kết nối tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp, nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội và các địa phương lân cận./.

PV